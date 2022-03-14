Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Bu nefretten kurtulmak için bir psikiyatrın karşısındaki koltuğa oturman gerekiyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Hazal Kaya'dan nefret etmemin 5 sebebi" başlıklı yazısından sonra gelen eleştirilere "Tamam lafımı geri alıyorum. Hazal Kaya müthiş bir metot oyuncusudur" diye başka bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan'a "Metot oyunculuğu nedir, ne değildir biliyor mu, Stanislavsky adını duymuş bu, Lee Strasberg kimdir biliyor mu, gibi manasız sorulara girmeden eleştirilerle dalga geçen bu zata bir şey söylemek lazım.

Bak kardeş, kimse senin Hazal Kaya’yı eleştirmene tek kelime etmiyor. Hatta istersen bence de çok kötü bir dizi olan Pera Palas’ı da istediğin gibi eleştirebilirsin. Sana yönelik eleştirilerin sebebi, “nefret”.

Bir düğmeye basarsın ve Hazal Kaya da, Pera Palas dizisi de senin için ortadan kalkar. Durduk yere genç bir oyuncudan ya da onun oyunculuk yapış tarzından nefret etmek gibi manasız bir duygudan kurtulursun. Nefret, istememize rağmen hayatımızdan çıkaramadığımız şeyler için geliştirebileceğimiz bir duygudur" ifadelerini kullandı.

"Senin nefretin de aslında kendine, geçmişine, evdildiğin veya evrilmediğin, yaşadığın ya da yaşamadığın şeylere" diyen Altaylı, yazısını "Ama bunun öfkesini Hazal Kaya’dan ya da başkalarından çıkaramazsın.

Bu nefretten kurtulmak için ona buna abartılı nefretler kustuğun yayın yönetmenliği koltuğuna değil, bir psikiyatrın karşısındaki koltuğa oturman gerekiyor" şeklinde noktaladı.

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