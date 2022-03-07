Hazal Kaya'nın "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" dediği Ahmet Hakan: Elimde değil, nefret ettim

"Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısıyla tartışma yaratan ve oyuncu Hazal Kaya'nın da isim vermeden "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" diye yanıt verdiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Elimde değil, nefret ettim" dedi.

Hakan, bugünkü yazısında da Netflix'te yayınlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirdi.

Hakan, "Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefret ettim abi. Ne yapayım? Elimde değil. Nefret ettim. Farkındayım, nefret çok güçlü bir duygudur. Ama Hazal Kaya’nın oyunculuğu o kadar kötü geldi ki bana, duygularımı ancak nefret kelimesi karşılayabildi. Ve dünkü yazıyı yazdım. Bu yazı nedeniyle bazıları bozulmuş bana" dedi.

TIKLAYIN - Hazal Kaya'dan Ahmet Hakan'a: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif

Hakan, "Bozulanlardan biri de yönetmen Ezel Akay. '9 Kere Leyla' diye bir film çekmişti bu Ezel Akay. Berbat ötesi bir filmdi. Sinema sanatını, icat edildiğine utandıracak kadar rezildi. Beş dakika bile katlanamıyordun, o derece kötüydü. Haluk Bilginer ve Demet Akbağ gibi devasa oyuncular bile heder edilmişti filmde. Filmle ilgili bu düşüncelerimi açıkça yazmıştım o zaman. Ezel Akay, ta o günden beri içinde öyle bir kin beslemiş ki bana karşı... Hazal Kaya yazısını fırsat bilip kinini, nefretini kusmuş bana attığı 'lanlı lunlu' bir tweet’le. Merak ediyorum: Çapsızlık mı kindarlığı doğuruyor yoksa kindarlık mı çapsızlığı besliyor?" ifadesini kullandı.