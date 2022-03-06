Hazal Kaya'dan Ahmet Hakan'a: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısına yanıt veren oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından isim vermeden "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" şeklinde paylaşım yaptı.

Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Netflix'te "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirdi. Hakan köşesinde kaleme aldığı "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazıda sıraladığı maddelerle birçok oyuncunun tepkisini çekti. Hakan'ın eleştirilerine hedef olan Hazal Kaya'dan ise yanıt geldi.

"Vasat herif"

Hazal Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

Kaya "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" notunu paylaştı.

"Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var"

Oyuncu bu paylaşımının hemen ardından rol aldığı dizinin konusunu açıklayıp şu satırları yazdı:

"Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"

TIKLAYIN | Hazal Kaya'dan 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' paylaşımı: "Rüya gibi bir geceydi"