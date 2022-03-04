Hazal Kaya'dan 'Pera Palas’ta Gece Yarısı' paylaşımı: "Rüya gibi bir geceydi"

Netflix'in yeni Türk dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı seyirciyle buluştu. Dizide rol alan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu diziyle ilgili her şey ama her şey başından beri rüya gibi" ifadelerini kullandı.

Dizide Selahattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri ile birlikte başrolde yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda diziyle ilgili yaşadığı heyecanı dile getirdi.

Charles King’in aynı adlı romanından esinlenilerek hayata geçirilen Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart Perşembe günü, dijital yayın platformu Netflix'te izleyiciyle buluştu. 8 bölümden oluşan dizisinin özel gösterimi 2 Mart akşamı yapıldı.

"Rüya gibi bir gece"

Özel gösterime katılan başrol oyuncusu Hazal Kaya, gecede çekilen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Kaya paylaşımında "Rüya gibi bir geceydi. Bu diziyle ilgili her şey ama her şey başından beri rüya gibi zaten. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Kamera önünde ve arkasında şahaneler yaratan bu inanılmaz ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hep birlikte nice maceralara. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Dizi hakkında

Cumhuriyet'in haberine göre; Netflix, yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın, yönetmenliğini ise dizinin aynı zamanda yaratıcısı olan Emre Şahin’in Nisan Dağ ile birlikte üstlendiği Pera Palas’ta Gece Yarısı, Elif Usman tarafından kaleme alındı.

Başrollerini Hazal Kaya (Esra), Tansu Biçer (Ahmet), Selahattin Paşalı (Halit), Engin Hepileri (Reşat) ve Yasemin Szawloski’nin (Sonya) paylaştığı Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın oyuncu kadrosunda aynı zamanda James Chalmers (George), Ahmet Varlı (Dimitri), Nergis Öztürk (Eleni), Murat Kılıç (Osman), Osman Albayrak (Naim Efendi) ve Ergun Metin (Fahrettin) yer alıyor.

Pera Palas’ta Gece Yarısı genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla 411 numaralı odanın 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte tarihin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.