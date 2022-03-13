Ahmet Hakan: Tamam abi tamam, Hazal Kaya, Meryl Streep ayarında bir metot oyuncusudur, ona laf eden herkes vasattır

“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” başlıklı yazısıyla tepki çeken ve Hazal Kaya'nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" diye yanıt verdiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Ellerim yukarıda teslim oluyorum" başlıklı yazı kaleme aldı.

Hakan yazısında, "Tamam abi tamam. Hazal Kaya, Meryl Streep ayarında bir metot oyuncusudur. Ona laf eden herkes vasattır, hatta vasatın altıdır. Eyvallah birader eyvallah. Nefret edilecekse... Bir Tansu Çiller’den, bir de Nagehan’ın Ukrayna’da giydiği üniformadan nefret edilmelidir. Gayrısından nefret caiz değildir. Anlaştık kardeşim anlaştık. Gülşen, sırf giydiği kıyafetlerle iktidara karşı direnişin bir numaralı odağı haline gelmiştir. Milyonlar arkasındadır. Lolipop, bu iktidarı devirecektir. Okey ablacığım okey." ifadesini kullandı.

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