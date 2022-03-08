Ahmet Hakan'dan 'vasat herif' yanıtı: "Hazal Kaya’nın oyunculuğuna âşık olmamın beş nedeni" diye bir yazı yazsaydım, ne derdi bana?

“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” başlıklı yazısıyla tepki çeken ve Hazal Kaya'nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" diye yanıt verdiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hazal Kaya’nın oyunculuğuna âşık olmamın beş nedeni” diye bir yazı yazsaydım... Ne derdi bana Hazal Kaya?" diye sordu.

Hakan, "Galiba şöyle derdi: 'Ne kadar da saygıdeğer fikirler ortaya koymuşsunuz doruktaki bey.' Doğrudur. Ben vasat biriyim. Vasat olduğum için... Ortalama herkes gibi ben de Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmedim. Hatta nefret ettim. Hazal Kaya’nın 'Senin fikrinin ne önemi var vasat herif' türü çirkinleşmesinin tek hedefi ben değilim aslında. Hazal Kaya, benim şahsımda... Oyunculuğunu beğenmeyen, oyunculuğundan nefret eden, oyunculuğunu eleştiren herkesle ilgili genel düşüncesini ortaya koyuyor. Yani o cümle şöyle de okunabilir: 'Sizin fikrinizin ne önemi var vasat herifler. Sizin fikrinizin ne önemi var vasat kadınlar.''" düşüncesini savundu.

Hakan, sadece Hazal Kaya'nın oyunculuğundan değil, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinden de nefret ettiğini söylerken, "İlkokul müsamerelerinin bile altında bir havada işlemişler Atatürk’ü. Senaryo saçma, bağlantılar kopuk, mantık hataları gırla... Atatürk’ü öveceğiz diye resmen olayları karikatürize etmişler" dedi.

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