Fatih Altaylı: Aslında dün gece kabinede daha fazla değişiklik olacaktı, bazıları şimdilik 'Haziran'a ertelenmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, kabinede yaşanan revizyonla ilgili olarak, "Amiral kayığı yazarlarının 28 aydır 'Bugün değişiyor' dedikleri kabine değişikliği sonunda dün gerçekleşti. Değişiklikten birkaç saat önce 'Değişiklik bu gece' diye yazdım sosyal medyadan. Aslında dün gece daha fazla değişiklik olacaktı. Nedense bazıları şimdilik 'Haziran'a ertelenmiş" dedi.

Altaylı, yazısında "Bazı isimler de son dakikada değişmiş yine. Aile Bakanlığı'nın bölüneceği belliydi. Başka bir isim kesin gibiydi. Son dakikada değişti. Değişiklik parti içinde biraz da eleştiri konusu oldu. 'Bekar aile bakanı mı olur?' diye. Bence olur. Zaten eleştiri bekar olmasına gibi görünse de aslında İstanbul Sözleşmesi'nden yana bir isim olmasından kaynaklanıyor sanki. Bilinen o ki, Erdoğan'ın iki kızına da yakın bir isim. Vedat Bilgin kesindi. Değişmedi oldu. Ticaret Bakanı değişikliği biraz sürpriz oldu. Milli Eğitim Bakanı’nın değişmemesi de bir başka sürpriz oldu. İktidarın güç kaybı ile parti içi dengeler daha hassas hale geldiği için ve iktidar ortağını kırmamak ve üzmemek de önemli bir mesele olduğu için artık kabine değişiklikleri daha zor oluyor ve daha hassas hale geliyor. 'Yaptım oldu' dönemi geride kalmış gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

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