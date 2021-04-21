Ruhsar Pekcan'ın yerine gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla kabinede yapılan değişiklerde bakanlığa eşinin ortak olduğu şirket üzerinden 9 milyon TL'ye 'dezenfektan' aldığı ortaya çıkan Ruhsar Pekcan gönderildi. Yeni Ticaret Bakanı AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş oldu.

Mehmet Muş kimdir?

1982'de Trabzon'da doğan Mehmet Muş İktisatçı olup Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Sırasıyla; AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti. 2011 yılında 24'üncü dönem AKP İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü.

TBMM'de Dışişleri Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyelikleri yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AKP Genel Merkezi'nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2014 yılında MYK üyeliğine seçilerek AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulundu.