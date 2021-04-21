Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Bilgin kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kabinede revizyona gidildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bölünmesiyle kurulan iyi yeni bakanlığa da atama yapıldı. Buna göre yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Vedat Bilgin atandı.

Vedat Bilgin kimdir?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

26. Dönem AKP Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.