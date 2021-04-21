Kabine revizyonu iki yeni bakanlıkla geldi: Aile Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürülürken, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un görevine son verildi. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin'i atadı. Kabine de bir revizyon da Ticaret Bakanlığı'nda yapılırken, adı 'dezenfektan alımı' iddialarına karışan Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'nın kurulduğu duyurulurken, bakanlık sayısı 16'dan 17'ye çıktı.

Atamalara ilişkin kararlar da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık atandı.

2 bakan gitti, 3 bakan geldi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı kurumlara 9 milyon TL değerinde dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ruhsar Pekcan da koltuğunu kaybetti. Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

Pekcan'ın haricinde koltuğunu kaybeden bir diğer isim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Selçuk, bakanlığının 2'ye bölünmesinin ardından kabinede yeni bir görev alamadı.

AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı azaldı

Kabine revizyonu, Meclis'teki sandalye dağılımını da değiştirdi. Muş'un İstanbul Milletvekilliği, bakan atanması nedeniyle sona ererken, AKP'nin milletvekili sayısı 288'e düştü. Yanık ve Bilgin ise, parlamento dışından kabineye atanan isimler olarak dikkat çekti.

Resmi Gazete'de iki bakanlığın kurulmasına ilişkin kararnameye şuradan ulaşabilirsiniz.