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Faruk Bildirici patlamayı anlattı: Alana girerken arama yapılmadı, önlem için polis yoktu

"Ortada polis yoktu. İki trafik polisi aracı garın önündeki iki noktada bekliyordu"

10 Ekim 2015 15:33

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Ankara'da en 95 kişinin hayatını kaybettiği Barış Mitingi saldırısı öncesinde önlem alınmadığını söyledi. Bildirici, "Ortada polis yoktu. İki trafik polisi aracı garın önündeki iki noktada bekliyordu. Alana gelirken de hiçbir arama yapılmadı. Önlem için polis de yoktu" dedi.

Bildirici, patlamanın ardından yaşadıklarını "Ayağa kalktığımızda etrafımıza baktığımızda garınkapısının önünü kadar gelen insan bedeni parçaları gördüm. Ayağa kalktım. Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyordu. Garın önündeki trafik ışıklarının olduğu büyük olasılıkla patlamanın gerçekleştiği yere doğru gittiğimizde çok sayıda insanın hareketsiz yattığını gördüm" sözleriyle aktardı.

Bildirici, tanık olduklarını şöyle anlattı:

“Sabah saat 10.00 civarında Sıhhiye’de yapılacak Emek Barış ve Demokrasi mitingi öncesinde Ankara Garı’nın önünde Türkiye’nin her yerinden gelen kortejlerin hazırlıkları yapılıyordu. Herkes pankartlarını hazırlıyor, yürüyüş düzenini alıyordu. Ortada polis yoktu. İki trafik polisi aracı Gar’ın önündeki iki noktada bekliyordu. Alana gelirken de hiçbir arama yapılmadı. Önlem için polis de yoktu.

 

İki patlama art arda

 

Saat onu geçerken, Gar’ın önündeki yolda iki patlama oldu. İlk patlamadan 10-15 saniye gibi kısa süre sonra ikinci patlama oldu. Ben, tam garın önünde taksi durağının oradaydım. Gazeteci arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Birinci patlamada ne olduğunu algılayamadan, ikinci patlama oldu. İnsanlar bağırmaya, kaçışmaya ve yere yetmeye başladı.  Biz de yere yattık ve çevremizdekilere ‘yere yatmalarını sakin olmalarını’ anlatmaya çalıştık.

 

Hareketsiz insan bedenleri

 

Ayağa kalktığımızda etrafımıza baktığımızda Gar’ın kapısının önünü kadar gelen insan bedeni parçaları gördüm. Ayağa kalktım. Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyordu. Garın önündeki trafik ışıklarının olduğu büyük olasılıkla patlamanın gerçekleştiği yere doğru gittiğimizde çok sayıda insanın hareketsiz yattığını gördüm.

 

Çığlıklar ve yardım sesleri

 

Patlama iki trafik ışığının arasında insanların yoğun olarak olduğu bölgede gerçekleşmişti. Trafik ışıklarının olduğu yerde çok sayıda yaralı insan vardı. Bir kısmı tamamen hareketsiz yatıyordu. İnsanlar bir yandan çığlıklar atıyor, bir yandan yardım talep ediyor, biri yandan yaralılara yardım etmeye çalışıyordu. Bir kısmı ise tepkilerini dile getiriyordu.

 

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