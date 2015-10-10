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Ankara'da yeni bomba şüphesi

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder "Alanda bir şüpheli araç ve bir de şüpheli paket var. Bomba uzmanları geldi, onlarla ilgilenecekler" dedi

10 Ekim 2015 15:04

Ankara Tren Garı kavşağında, Barış Mitingi için kortej oluşturan yüzlerce kişinin arasında en az iki patlama meydana geldi. Katliamda 86 kişinin hayatını kaybettiği, 28'i ağır 186 kişinin yaralandığı belirtilirken, bölgede yeni bir bomba olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis patlamanın yaşandığı alanı boşaltırken, patlamada hayatını kaybedenler halen olay yerinde bekletiliyor. Konuya ilikin açıklama yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder “Alanda bir şüpheli araç ve bir de şüpheli paket var. Bomba uzmanları geldi, onlarla ilgilenecekler" dedi.

CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Sırrı Süreyya Önder’in açıklamaları şöyle:

Patlamalardan biri HDP kortejinde oldu. İki büyük patlama bir tane de zayıf patlama oldu. Onlarca ceset var parçalanmış, yüzlerce yaralı var. 
 

"Alanda şüpheli araç ve şüpheli paket"



Onları hastanelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kan verebilecek kişiler Numune, Ankara ve Hacettepe hastanelerine gidebilir. Şu anda alanda bir şüpheli araç ve bir de şüpheli paket var. Bomba uzmanları geldi, onlarla ilgilenecekler" dedi.

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