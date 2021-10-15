Faruk Bildirici: Gazete Duvar’ın patronu editoryal bağımsızlığı kabul etmeli, ayrılanlar geri dönmeli

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, yayın sahibi Vedat Zencir’in, kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz’a müdahale eğilimiyle yaşanan gerilim sonrası gelen peş peşe istifalara ilişkin olarak, "Gazete Duvar’ın patronu editoryal bağımsızlığı kabul etmeli, ayrılanlar geri dönmeli" değerlendirmesini yaptı. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Sözcü yazarı Uğur Dündar, T24'te yazılar kaleme alan Prof. Dr. Süleyman İrvan, akademisyen Esra Arsan, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, gazeteci Semra Topçu, Zafer Arapkirli de İrfan Aktan ve Bildirici'nin çağrısına destek verdi.

İrfan Aktan'ın çağrısına destek

Gazete Duvar'dan ayrılan İrfan Aktan'ın "Duvar’a emek vermiş biri olarak, bu sarsıntıya sebep olan görüş ayrılıklarının hâlâ aşılabileceğine, tekrar bir araya gelinebileceğine inanmak istiyorum. Duvar için, bu duvara çıkıp ülkeyi ve dünyayı daha iyi görebilen okuyucular için, emekçiler için bu yapılmalı." çağrısını desteklediğini belirten Bildirici, "Gazete Duvar patronu, editoryal bağımsızlığı kabul etmeli, ayrılanlar geri dönmeli. Sorunların ayrıntısını bilmemekle birlikte, çözülmesi için bütün tarafların çaba göstermesi gerektiğine inanıyorum. Gazete Duvar okurlarını ve gazeteci meslektaşlarımı bu çağrıyı desteklemeye, seslerini yükseltmeye çağırıyorum. Gazete Duvar anlaşmazlıklardan daha önemli, Gazete Duvar yıkılmamalı." düşüncesini dile getirdi.

Gazetecilik üzerine akademik çalışmalar yapan Doç. Dr. Esra Arsan da Aktan'ın çağrısına "Gazete Duvar'daki parçalanma konusunda irfan aktan’ın bu düşüncesini destekliyorum. hem alternatif medya alanında sınırlı sayıda kalmış kaliteli mecraların kaybedilmemesi açısından, hem de halen çalışan ve işi bırakanların bunca yıllık emeklerinin heba olmaması açısından." sözleriyle destek verdi.

Arsan şu ifadeleri kullandı:

"Madem bunca emekçi yayın yönetmeninin arkasında, bunca okur ‘onlar yoksa biz de yokuz’ diyor. halen çalışmakta olanlar bu tekinsiz parçalanmadan rahatsız. o halde patron oturup düşünecek. nerede hata oldu? nasıl düzeltilebilir? mutlaka bir araya gelinip konuşulmalı. Bir hal çaresi bulunmalı diye düşünüyorum. anaakım medya dışında güvenilir, iyi habere, okunacak değerde makaleye yer veren çok az sayıda mecra var. kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle bu mecraların içini boşaltmak yanlış. lütfen oturup yeniden konuşun"

Ne olmuştu?

Gazete Duvar’da, yayın sahibi Vedat Zencir’in, kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz’a müdahale eğilimiyle yaşanan gerilim, yayını sarsan istifalarla sonuçlandı. İcra Kurulu Başkanı Ömer Araz’ın görevinden istifa etmesinin ardından Topuz da örtülü biçimde sorumlunun Zencir olduğunu işaret ederek görevi bıraktı. Zencir ise, "editoryal bağımsızlıktan asla vazgeçilmeyeceğini, Duvar'ın kısa süre içindeki yeni atılımlarla yayınını sürdüreceğini" açıkladı.

Topuz’un kararını açıklamasının ardından Gazete Duvar’ın İngilizce Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel ile Bahadır Özgür, Ayşe Çavdar, Hakkı Özdal, Şenay Aydemir, Fehim Taştekin i İrfan Aktan ve Aydın Selcen, Mehveş Evin’inde de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar Gazete Duvar’dan ayrıldıklarını duyurdu.

Topuz son açıklamasında, "Ayrılığımın sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır. Her patron istediği gibi gazete yapma hakkına sahiptir fakat sadece finansını sağlıyor diye doğru bulmadığım gazeteciliğe razı olamazdım" demişti.

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TIKLAYIN | Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni bırakan Topuz: Ayrılığımın sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır