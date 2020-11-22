Fahrettin Altun haberini paylaşan emekli gazeteciye soruşturma

Cumhuriyet gazetesinin, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekilerince yıkılmasına ilişkin haberini sosyal medyadan paylaşan emekli gazeteci Mehmet Yüksel Özbek hakkında savcılık tarafından soruşturma açıldı.

Gazetenin Twitter hesabından yayımlanan haberini, tweet mesajıyla paylaşan emekli gazeteci Mehmet Yüksel Özbek 11 Kasım 2020 günü telefonla Üsküdar Doğancılar Karakolu’na ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, karakolda görevli bir polis tarafından telefonla ifadeye çağrılan Özbek, “Beni ifadeye çağıran polis memuru da konuyu tam anlamadığı için bana “Boğaz’da kaçak bina yapmışsınız, o nedenle ifade vermeniz gerekiyor” dediğinde şaşkınlıktan dona kaldım. Görevli memura kirada oturduğumu ve herhangi bir gayrimenkul sahibi olmadığımı söyleyince evraka yeniden bakarak Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kiraladığı arazi ile ilgili haberi sosyal medyadan paylaştığım için ifadeye çağrıldığımı söyleyerek önceki beyanını düzeltti” dedi.

Özbek, savcılıktan karakola gönderilen soruşturma evrakında Cumhuriyet gazetesinin bu konudaki haberinin sosyal medyadan paylaşılmasıyla Altun’un hedef haline getirildiğini, bu paylaşımı yaptığı için kendisi hakkında soruşturma açıldığını belirterek “Ben de ifademde bu haberi, bir kişiyi hedef haline getirmek kastıyla değil, sadece Boğaz’da yapılan izinsiz çalışmanın kamuoyunda duyurulmasına yönelik olduğunu söyledim” dedi.

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Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı ortaya çıktı. Altun’un kiraladığı bölgedeki inşaat çalışmasındaki yapılar mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Haberde İBB’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman'ın da görüşlerine yer verilmiş ve Ataman “Öncelikle bana bu bilgi geldiğinde inanmadım. Bu kadar önemli bir konumda olan bir kişinin Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde böyle izinsiz, ruhsatsız bir uygulama yapacağını düşünemedim. Daha sonra yaptığım araştırmada mahalleden gelen şikâyetler neticesinde yerin Fahrettin Altun tarafından kiralandığını ve yaptırıldığını öğrendim. Mahalleli o kadar bıkmıştı ki her gün bana ‘ne oldu’ diye soruyor” demişti.

Cumhuriyet gazetesinin haberinin ardından da Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun " Kuzguncuk’ta Fıstıkağacı tarafında 45 metrekare üzerine 3 katlı mütevazi bir evimiz var. Evimizin arka tarafında bir vakfa ait küçük ve dimdik bir toprak parçası var. Burayı güvenlik ve temizlik gerekçesi ile ıslah ettik, temizledik. Güzel, temiz bir görüntü ortaya çıkınca bir oturma alanı oluşturduk. Minik bir pergole ile taş mangal tarzı bir şey koydurduk bir köşeye. İBB zabıta ekipleri orada yapılan ıslah, temizlik ve düzenleme çalışmalarını izlemişler, dün evimizin olduğu alana gelip pergoleyi ve mangalı kaldırmışlar" demişti.

Haberi yapan Cumhuriyet gazetesi muhabirleri ifadeye çağrılmıştı.