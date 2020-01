Facebook'un kurucusundan 14 kitap tavsiyesi

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, farklı kültürler, inançlar, geçmişler ve teknolojilere ışık tutan favori 14 kitabını kişisel Facebook hesabından paylaştı.

Zuckerberg'in herkesin okumasını tavsiye ettiği 14 kitap şöyle:

1- 'THE MUQADDIMAH'

Müslüman tarihçi İbn-i Haldun tarafından yazılan ve 1377 yılında basılan 'The Muqaddimah (Mukaddime), tarih, iktisat, sosyoloji, ve siyaset gibi birçok sosyal bilim için temel teşkil eden görüşleri içinde barındırıyor.

2- 'THE NEW JIM CROW'

Amerikan hukuk profesörü Michelle Alexander tarafından yazılmış olan 'The New Jim Crow'da (Yeni Jim Crow) uyuşturucu savaşı gibi konular ele alınıyor ve Amerika'da siyahi erkeklerin hedef seçildiği savunuluyor.

3- 'THE END OF POWER'

Libyalı köşe yazarı Moises Naim'in 'The End of Power' (Gücün Sonu) isimli kitabında doğudan batıya, kuzeyden güneye iktidarları ele alınıyor ve bugün iktidarda olanların her zamankinden daha fazla kaybetme riskinin olduğu savunuluyor.

4- 'CREATIVITY INC.'

Pixar Animasyon Stüdyoları'nın kurucusu, Amerikalı Edwin Catmull'un yazdığı 'Creativity Inc.' (Yaratıcılık AŞ.) isimli kitapta yaratıcı düşünme sitemi, yönetim, girişimcilik gibi konular işleniyor.

'5- THE BETTER ANGELS OF OUR NATURE'

Amerikalı psikolog Steven Pinker tarafından yazılan 'The Better Angels of Our Nature'da (Doğamızın İyi Melekleri) suç ve terörizm konusundan yola çıkılarak insan doğası analiz ediliyor.

6- 'ON IMMUNITY'

Amerikalı yazar Eula Biss tarafınfan kaleme alınan 'On Immunity' isimli kitapta insan sağlığı için önemli olan aşılardan yola çıkılıyor ve sağlıkla ilgili önemli görüşlere yer veriliyor.

7- 'THE PLAYER OF GAMES'

İskoç yazar Iain Banks tarafından kaleme alınan 'The Player of Games' (Oyunların Oyuncusu) isimli kitapta ileri teknolojiye sahip 'hiper' medeniyetlerde ihtiyaç ve yeteneklerin neye benzeyeceği araştırılıyor.

8- 'GANG LEADER FOR A DAY'

Hindistanlı sosyoloji profesörü Sudhir Venkatesh tarafından kaleme alınan 'Gang Leader for a Day'de (Bir Günlük Çete Lideri) Amerika'nın en zengin kentlerinden Chicago'nun gerçek yüzünü ortaya koyan bir sosylojik deneye yer veriliyor.

9- 'THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS'

Amerikalı, fizikçi, tarihçi ve bilim felsefecisi Thomas Samuel Kuhn tarafından kaleme alınan The Structure of Scientific Revolutions ( Bilimsel Devrimlerin Yapısı) hem akademik camiada hem de popüler bilim çevrelerinde büyük etki oluşturan 'paradigma değişimi'nin kavramsallaştırmasını tanıtıyor.

10- 'ORWELL'S REVENGE'

Manhattan Enstitüsü'nün kıdemli üyesi, Kanadalı yazar ve araştırmacı Peter Huber tarafından kaleme alınan 'Orwell's Revenge', (Orwell'ın İntikamı) İngiliz yazar George Orwell'ın büyük etki yaratan 1984 isimli romanının 'gayriresmi devamı'.

11- 'ENERGY: A BEGINNER'S GUIDE'

Çek-Kanadalı bilim adamı ve politika analisti Vaclav Smil tarafından kaleme alınan 'Energy: A Beginner's Guide' (Enerji: Yeni Başlayanlar Kılavuzu) 'eneji'nin tanımıyla başlıyor ve çevre dostu yakıtlar oluşturmak için arayışlarla devam ediyor.

12- 'DEALING WITH CHINA'

Amerika'nın eski Hazine Bakanı Henry Paulson tarafından kaleme alınan 'Dealing with China' yani 'Çin'le Başa Çıkmak' isimli kitapta Çin'in dünyadaki ekonomik yükselişi, küresel etkisi araştırılıyor.

13- 'RATIONAL RITUAL'

Kalifornia Üniversitesi'nde (UCLA) dersler veren Michael Suk-Young Chwe imzalı 'Rational Ritual'de (Rasyonel Ritüel) kültür, koordinasyon ve ortak bilgi konuları ele alınıyor.

14- 'SAPIENS'

Oxford Üniversitesi profesörü Yuval Harari'nin yazdığı Sapiens'de insanlık evriminin tarihine ışık tutuluyor.