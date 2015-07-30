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Bilim / Teknoloji

İnternet kullananların yarısı Facebook’ta

Facebook en az bir kere giriş yapanların sayısının haziran sonuna kadarki üç aylık dönemde yüzde 13 artarak 1,49 milyara ulaştı

30 Temmuz 2015 17:31

Dünya genelinde internet kullananlardan yarısının, ayda en az bir kere sosyal paylaşım devi Facebook'a girdiği açıklandı.
Facebook en az bir kere giriş yapanların sayısının haziran sonuna kadarki üç aylık dönemde yüzde 13 artarak 1,49 milyara ulaştığını belirtti. Bu sayı dünya genelinde internet kullandığı tahmin edilen üç milyar kişinin yarısı.

Facebook kullanıcılarının yüzde 65’i de günde en az bir kere hesaplarına giriyor.

Aylık kullanıcı sayısındaki artış, şirketin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazdaki gelirinin yüzde 39 yükselmesine ve 4,04 milyara çıkmasına yardımcı oldu.

Gelirin yüzde 75’ten fazlasını mobil reklamlar oluşturuyor.

Her beş dakikanın birinden fazla
Şirket ayrıca ABD’de de insanların akıllı telefonlarıyla geçirdikleri her beş dakikanın birinden fazlasını Facebook’ta harcadıklarını belirtti.

Forrester Danışmanlık’tan Erna Alfred Liousas BBC’ye yaptığı açıklamada “Facebook bir yanda kısa vadeli kazançlarını dikkatle izlerken, uzun vadeye de aynı dikkatle bakıyor” dedi.

Facebook, harcamalarının da son çeyrekte yüzde 82 artarak 2,8 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Yüksek harcama nedeniyle net gelir yüzde 9,1 gerileyip 719 milyon dolara indi.

Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg harcamaların Facebook’taki çökmeleri azaltan Teksas’taki veri merkezi gibi “devam eden yatırım ve iyileştirmelerin” sonucu olduğunu söyledi.

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