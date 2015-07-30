Facebook'un geliri arttı, kârı azaldı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, 2015 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın ikinci çeyreğindeki gelir, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 4,04 milyar dolara yükseldi.

New York Borsası kapandıktan sonra yapılan açıklamaya göre, Facebook 30 Haziran'da biten ikinci çeyrekte, 4,04 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,50 dolarla toplamda 719 milyon dolar net kar elde etti.

Piyasaların beklentisi ise şirketin hisse başına 0,47 dolar net kar ve 3,99 milyar dolar gelir açıklayacağı yönündeydi.

Şirketin geliri, böylece geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarken, net karı yüzde 9,1 azalmış oldu. Facebook, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,91 milyar dolar gelir ve 791 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Facebook'un, net karının önceki yılın aynı dönemine kıyasla gerilemesinde güçlenen dolar etkili oldu. Şirket, açıklamasında, döviz kurundaki dalgalanmaların olumsuz etkileri hesaba katılmadığında, gelirinin önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 yerine yüzde 50 artmış olacağını bildirdi.

Facebook'un hisseleri, borsa kapanış saatinden sonra yapılan işlemlerde yaklaşık yüzde 1,95 değer kaybederek, hisse başına 95,21 dolara geriledi.