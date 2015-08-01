Facebook'a varis geliyor!

Facebook’un kurucusu 31 yaşındaki Mark Zuckerberg 2 yıl önce evlendiği Çin’li eşi Priscilla Chan’in hamile olduğunu ce doğacak çocuğun kız olacağını kişisel Facebook hesabından takipçilerine paylaştı.



Karşı'da yer alan habere göre, üniversitede okurken kurduğu Facebook üzerinden hayatında ki gelişmeleri de aktif bir şekilde paylaşan Zuckerberg bu sefer müjdeli bir haber verdi. Eşi Priscilla Chan’in hamile olduğunu duyuran Zuckerberg çok mutlu olduğunu belirterek mutluluklarını tüm dünya ile paylaştı.



Zuckerberg'in eşi 3 kez düşük yapmıştı





Eşinin hamilelik haberini takipçileriyle paylaşan Mark Zuckerberg oldukça duygusal olarak paylaştığı mesajında hamilelik sürecine ilişkinde bilgiler verdi. 2 yıl önce evlenen Zuckerberg ile Chan çifti bu süreçte oldukça zor bir dönem geçirdiklerini paylaştı. Eşi Priscilla Chan’in 3 kez düşük yaptığını belirten Zuckerberg tüm zorlu sürece rağmen eşinin hamile kaldığını duyurdu.



Zuckerberg kız babası oluyor





Mutlu haberi tüm arkadaşları ve sevdikleriyle de paylaştıklarını belirten Zuckerberg bebeklerinin cinsiyetinin belli olduğunu belirterek bir kız bebek beklediklerini açıkladı. Zuckerberg dünyaya gelecek bebekleriyle birlikte yeni bir heyecan yaşayacaklarını ve tüm deneyimlerini kızlarına aktaracaklarını söyledi.