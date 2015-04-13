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Facebook'taki yaşı delil sayıldı, tecavüz zanlısı tahliye edildi

Tecavüz iddiasıyla tutuklanan kişi, mahkemede mağdurun sosyal medyada kendisini 3 yaş büyük göstermesini delil olarak sundu; mahkeme 'iyi hal indirimi' dedi

13 Nisan 2015 12:07

Antalya'da cinsel ilişkiye girdiği 15 yaşındaki Demet K.’nın "Beni evine götürüp tecavüz etti" şikayeti üzerine tutuklanan 20 yaşındaki Kenan K., mağdurenin doğumunu 1997 olarak gösteren Facebook profilini mahkemeye delil olarak sununca tahliye edildi.

Davaya konu olay 19 Ocak’ta meydana geldi. İddiaya göre Kenan K., bir süre arkadaşlık yaptığı Demet K.’yı otomobille evinden aldıktan sonra parkta birlikte votka içti. Ardından ikili, Kenan K.’nın ailesiyle birlikte kaldığı eve gidip herkesin uykuda olduğu bir saatte evin salonunda cinsel ilşkiye girdi. Kenan K.’nın annesi Nuriye K. gece uyanıp salonda oğluyla Demet K.’yı görünce tepki gösterdi. Sonrasında Demet K., Kenan K.’nın kendisine votka içirip tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. 



Facebook yaşı delil sayıldı



Tutuklanan Kenan K. hakkında, Demet K.’nın gerçek doğum tarihi 17 Şubat 2000 olduğu için ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ’15 yaşından küçük çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçundan toplam 19 yılı bulan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında Demet K., sanığın kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Kenan K. ise mağdureyle kendi isteğiyle birlikte olduklarını savundu. Kenan K., Demet K.’nın facebook sayfasında doğum tarihini 17 Şubat 1997 olarak gösteren facebook profilini de mahkemeye delil olarak sundu. Kenan K., mağdureyle facebook üzerinden tanıştıklarını, buradaki bilgilere inanarak kızın isteği üzerine ilişkiye girdiğini söyledi.

 

 

’Reşit olmayanlara rızasıyla ilişkiden’den ceza aldı



Mahkeme ilişkinin meydana geldiği yer, ilişkiden sonra mağdurenin sanık ile birlikte evden çıkarken güvenlik kameralarındaki görüntülerinin durumuna bakarak, Demet K.’nın özgürlüğünün kısıtlanmasıyla ilgili koşulların oluşmadığına karar verdi. Ayrıca olay tarihinde 14 yaş 11 aylık olan Demet K.’nın Facebook’ta yaşını 3 yaş büyük göstererek sanığın "kaçınılmaz bir hataya düşmesine yol açtığı"nı ileri süren mahkeme, sanığın eylemini ’reşit olmayanla kendi rızasıyla ilişki’ olarak değerlendirdi. Mahkeme bu suçtan sanığa 2 yıl hapis cezası verdi. İyi hal takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Sanığın cezaevinde yattığı sürenin de bu cezadan mahsubuna karar veren mahkeme, kalanını da erteleyip tahliyesine karar verdi.

Kararı duyan sanık yakınları, sevinçten ağladı. Sanığın annesi Nuriye K. ise yaşadığı heyecan nedeniyle duruşma salonunda bayıldı. Anneyi mübaşir ile adliyede görevli bir kadın polis kolonya koklatarak ayılttı.

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