Tecavüzcüsünü öldürdükten sonra yakan kadına müebbet hapis

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kendisine tecavüz eden 34 yaşındaki Murat Çodur’u ellerini arkadan bağlayıp 60 yerinden bıçaklayıp öldürüldükten sonra cesedini ateşe verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 23 yaşındaki N.M.'ye, müebbet hapis cezası verildi.



DHA'nın haberine göre, 23 Aralık 2013’de Göçgün Köyü’nde meydana gelen olayda, öğrenci taşıyan servis şoförü Cemal Küm, sahipleri İstanbul'da bulunan 2 katlı evin birinci katından duman çıktığını görünce köylülere haber verdi. Alevleri söndürerek içeriye giren köylüler, elleri ve ayakları bağlı şekilde bir bölümü yanmış erkek cesediyle karşılaştı.

Araştırmada, cesedin orman kesim işi yapan 4 çocuk babası Murat Çodur'a ait olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede Çodur’un 60 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, vücudunun bir kısmının da yandığı belirlendi.



Olayla ilgili olarak, Kuzluk Köyü’de yaşayan 24 yaşındaki N.M., babası M.M. ile C.K., A.K., U.D. ve E.C., gözaltına alındı. N.M., sorgusunda Codur’u kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf ederken, E.C.’nin tacizine uğradığını iddia etti. M.M., C.K., A.K. ve U.D. serbest kalırken, N.M. 'kasten adam öldürme', E.C. ise 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.C., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık N.M., yargılandığı İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık N.M., tutuksuz sanık E.C., avukatlar ve yakınları katıldı. Son kez söz hakkı verilen N.M., Bodur’u kendisine tecavüz ettiği için öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme, suç delillerinden yola çıkarak cinayeti tek başına işlediğine kanaat getirdiği N.M.’e müebbet, E.C.’ye aynı davadan beraat, 'cinsel istismar' suçundan ise 18 yıl hapis cezası verdi.