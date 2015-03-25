'Tecavüzcümü öldürdüm' diyen Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası!

Kendisine tecavüz ettiğini iddia eden akrabası Nurettin Gider’i öldürmekle suçlanan Nevin Yıldırım davasının son duruşmasında olay çıktı. Polis, karar duruşmasını izlemek isteyen aralarında avukatların da olduğu kadınları adliye önünde darp etti. Duruşma sonucunda, Yıldırım'a müebbet hapis cezası verildiği açıklandı.

Kamuoyunda “Kesik baş” cinayeti olarak anılan davanın karar duruşmasına katılmak için Yalvaç’a giden kadınlar, Adliye’ye alınmadı. Yalvaç Adliyesi Başsavcısı Mustafa Manga’nın verdiği “Dağıtın” talimatıyla, aralarında avukatların da bulunduğu yaklaşık 25 kadın, polis tarafından merdivenden aşağı iteklendi. Bazıları merdivenden düşen kadınlar arasında yaralananlar oldu.

Müdahale sonrası başsavcıya görüşme taleplerini ileten dört kadın arasından ikisi içeri alındı. Başsavcı Manga, görüşmede polise verdiği talimatı kabul ederken polis, kadınların adliyeye alınması engellemeye devam etti.

“Kadınların adliyenin güvenliğini tehdit ettiklerini” iddia edilirken duruşma hâkiminin de "Hiçbir izleyici istemiyorum" dediği öğrenildi.

Duruşma sonucunda, Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası verildiği açıklandı.

Nevin Yıldırım davasında neler oldu?

İstanbul Feminist Kolektif'in, bugün görülen duruşma öncesinde dava sürecinde neler yaşandığını da aktarılan çağrı metni şöyle:

Nevin Yıldırım, 29 Ağustos 2012 günü kendisine silah zoruyla tecavüz eden 2 çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider'in başını bir çuvala koyarak, “İşte namusuma uzananın kellesi” diye köy meydanına atmıştı.

Nevin Yıldırım’ın yargılandığı davanın bütün duruşmalarını feministler olarak takip ettik. Nevin Yıldırım’la dayanışmak için 25 Mart Çarşamba günü saat 13.00’de Yalvaç Adliyesi’ndeyiz. Davanın muhtemel karar duruşmasında da Nevin’in yanında olacağız.

Nevin’in yanındayız çünkü;

Nevin gibi erkek şiddetine direnen kadınların bu şiddetten kurtulma yollarının kapatıldığı, tecavüzcüyü engellemek yerine kadınların suçlandığı, kadının toplumsal cendere içine itilerek, yaşayan bir ölü haline getirildiği “haksız” süreci görüyoruz.

Nevin’in duruşma salonunda söylediği “yaşadığım hiçbir şeyi gönüllü yaşamadım, ben orada isteyerek gülmedim, Nurettin beni devamlı rahatsız etti, tecavüze uğradım, köylüler onu engellemeyerek bana yapılan şiddete göz yumdular” sözlerini esas alıyoruz.

“Dedikodu yaparak beni ölmeden mezara gömmüşlerdi, yaşamak için bana musallat olan, silah zoruyla, tehditle tecavüz eden bu erkeği öldürmekten başka çarem kalmamıştı” diyen kadına inanmayanların Nevin’leri anlamalarını beklemiyoruz. Ama biz, "erkek adalet değil, gerçek adalet" talebimizi haykırmaya devam edeceğiz!

Ne olmuştu:

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünden 2 çocuk annesi Nevin Yıldırım, 29 Ağustos 2012 günü kendisine silah zoruyla tecavüz eden 2 çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider'in başını bir çuvala koyarak, “İşte namusuma uzananın kellesi” diye köy meydanına atmıştı.

Nevin, ifadesinde Nurettin’i önce tüfekle vurduğunu, sonra başını bıçakla kestiğini söylemişti.

Nevin Nurettin’i vurduğunda 5 aylık hamileydi ve tecavüzden olan bu bebeği doğurmak istemiyordu. Devletin tecavüzü görünmez kılan “Sen doğur biz bakarız,” şeklindeki yaklaşımı sonucu, 7 Kasım 2012 tarihinde isteği dışında bu bebeği dünyaya getirmek zorunda bırakılmıştı.

Sonrasında ne oldu:

Tutuklanıp Isparta cezaevine konan Nevin; “tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürmek” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. Yargılama süreci boyunca Nevin’in avukatı Adli Tıp Kurumu’ndan cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını talep etti. Nevin’in akıl sağlığının yerinde olduğuna dair ATK raporu 3’e karşı 2 oyla, Kasım 2014’te mahkemeye sunuldu.

12 Ocak 2015 günü, davanın 13. celsesinde savcı Osman Çabuk, ilk iddianamesindeki sadece “canavarca hisle” ibaresini çıkartarak, “tasarlayarak kasten adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet” istemiyle mütalaa verdi. Bu mütalaa, “...köy halkı tarafından da Nurettin’le ilişkisinin konuşulması, Nurettin’in de istemesine rağmen Nevin’i yanında götürememesi üzerine, zor durumda kalan sanık Nevin’in, kendisini topluma ve ailesine karşı tecavüze uğradığına inandırmak gayesi ile 2010 yılından beri rızası ile ilişki yaşadığı ve kendisinden hamile kaldığı Nurettin’i tasarlayarak öldürdüğü kanaati” üzerine kuruldu.

Mütalaadaki bu iddia, Nevin Yıldırım’ın medyadaki temsilini temelden değiştirdi: Olay ilk olduğu sırada “Tecavüzcüsünü öldürüp namusunu temizleyen kadın” olarak onay gören Nevin, bir anda, evlilik dışı ilişki yaşadığı erkeği öldüren “canavar kadın” olarak tasvir edilmeye başladı.

Karısını öldüren erkek hakkında “cinnet geçiren koca” gibi aklayıcı ifadeler kullanan medya, Nevin’e karşı aynı anlayışı göstermedi.