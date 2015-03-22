12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden sanıklara iyi hal indirimi!

Bingöl’de 12 yaşındayken 7 kişinin tecavüzüne uğrayıp doğum yapan Ç.Y davasında karar açıklandı. Yargılama süreci boyunca tecavüzü inkar eden, DNA sonucundan sonra çocuğun babası olduğu ortaya çıkan sanık Kenan Tali de duruşmadaki tutum ve davranışlarından dolayı iyi halden indirim alan sanıklar arasında yerini aldı.

Taraf’tan Bahar Kılıçgedik’in haberine göre, hastaneye kaldırıldığında hamile olduğu ortaya çıkan Ç.Y, yaşadığı tecavüzü anlatınca olay yargıya taşındı. Ç.Y., dört yıl önce 12 yaşındayken köyde çobanlık yaptığı sırada yanına yaklaşan Kenan Tali adlı gencin tehditle tecavüzüne uğradığını söyledi.

Tali’nin tecavüzünden iki yıl sonra ağabeyi B.T., “Sen Kenan ile birlikte olmuşsun, benimle olmazsan ailene söylerim” diyerek ardından köyün gençlerinden E.B., N.G., ağabeyi K.G., T.M. ve ağabeyi T.M. de aynı tehditle kendisini istismar ettiğini söyledi. Ç.Y., bebeğin babasının Kenan Tali olduğunu iddia etti. Sanık Kenan Tali, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 celse boyunca tecavüzü ve çocuğun babası olduğunu inkar etmesine karşın DNA sonuçları Tali’nin bebeğin babası olduğunu ortaya çıkardı.

3 sanığa ‘iyi hal’ indirimi

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar Kenan Tali ile Nazım Güçtekin’in cinsel istismara uğrayan mağdurenin ruh sağlığını bozdukları ve olayı zincirleme işlediklerini belirterek önce 17 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra sanıkların duruşmadaki “tutum ve davranışlarını” dikkate alan mahkeme cezada indirime giderek sanıkların 14 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Sanıklardan Ersin Barlas hakkında 10 yıl hapis cezasında da iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Hacı Bayram T., Tolgay M., Kazım G., Tuncay M., hakkında cinsel istismar suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti dosya kapsamında yeterli delil elde edilmediğini belirterek beraatlarını kararlaştırdı.

İndirim ve beraat kararı temyiz edilecek

Sanıklar hakkında verilen’ iyi hal’ indirimi ve bazı sanıklar hakkındaki beraat kararını eleştiren müdahil avukatı Yılmaz Karaarslan, “Mahkeme heyeti sanıkların duruşmadaki tutumlarını, kendilerine sorulan sorulara saygılı ve nezaket sınırları dahilinde cevap vermelerini, taşkınlık yapmamalarını, taraflarla söz dalaşına girmeyişi gibi bir çok nedenden ve geçmişte sabıkalarının olmayışlarını dikkate alıp indirim uyguluyor. Ancak duruşma boyunca cinsel istismarı ve çocuğun babası olduğunu reddeden sanık Kenan Tali’nin, raporlardan sonra kabul edip, çocuğa babalık yapmak ve mağdureye eş olma istemi nedeniyle sanırım mahkeme vicdani kanaatini ortaya koydu. Bizim, mahkemeden Kenan Tali hakkında indirime gitmeden üst sınırdan ceza verilmesi talebimiz oldu. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından hem indirim hem de beraatler yönünden itirazımızı Yargıtay’a temyiz başvurusu ile yapacağı. Kamu vicdanı az da olsa rahatladı ama beraat kararının doğru olmadığı kanaatindeyim. Hiçbir karar o kız çocuğunun yaşamış olduğu dramı, travmayı ortadan kaldırmayacak telafi etmeyecek ancak ailenin yüreğine az da olsa su serpildi” diye konuştu.