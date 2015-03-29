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16 yaşındaki genç kıza 2 yıl boyunca tecavüz eden 8 uzman çavuşa 'iyi hal' indirimi!

Bingöl'de 16 yaşındaki genç kıza 2 yıl boyunca tecavüz eden ve tutuksuz yargılanan 8 uzman çavuş hakkında karar verildi

29 Mart 2015 17:13

Bingöl'de, 16 yaşındaki E.A.'ya 2 yıl boyunca tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan 8 uzman çavuş ile ilgili davada karar çıktı.

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Mart'ta görülen karar duruşmasında mahkeme 'Mağdurun çocuk olması', 'Suçu cinsel amaç ile işlemek', 'Değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla kez işlendiği', 'Çocuğun basit cinsel istismarı', 'Reşit olmayan ile rıza ile cinsel ilişki' suçlarından sanık uzman çavuşlar M.K. ve H.Y.'ye 1 yıl 3 ay, S.K.'ye 1 yıl 10 ay 15 gün, M.T.'ye 2 yıl 6 ay, İ.Y.'ye 6 yıl 8 ay, Y.A.'ya 8 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak bu ceza 'iyi hal' nedeniyle 7 yıl 3 ay 15 güne indirildi. Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar K.U. ile O.G. hakkında ise beraat kararı verdi.



TSK ile ilişkileri kesilmişti



Bingöl'de, 16 yaşındaki E.A.'ya tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 8 uzman çavuşun olayı kamuoyuna yansıyınca Jandarma Genel Komutanlığı, 8 uzman çavuşun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı.



Tutuksuz yargılanmaları tepki çekmişti


Sanıkların tutuksuz yargılanması uzun süre tartışma konusu olmuş, davaya Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ve bir çok Baro müdahil olmuştu.

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