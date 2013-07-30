Bingöl'de cinsel istismarla suçlanan 8 uzman çavuşa 15'er yıl hapis istemi

Bingöl'de 16 yaşındaki E.A. adlı kıza tecavüz ettikleri iddia edilen biri tutuklu 8 uzman çavuş hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 8 uzman çavuş hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla 3 yıldan 15 yıla varan hapis cezaları istendi. E.A.'nın avukatı Canan Çakabey, ilk duruşmasının 3 Eylül'de görüleceğini belirterek, görevlenlerinden uzaklaştırılan uzman çavuşların artık kaçma ihtimalinin başgösterdiğini belirterek, sanıkların tutuklanmasını istedi.

Adil Önal'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Bingöl'de 2 yıl önce 16 yaşındaki E.A.'nın, kendisine tecavüz ettiklerini iddia edip şikayetçi olduğu 8 uzman çavuştan 4'ü tutuklanmış, ancak onlar da bir üst mahkemeye yaptıkları itiraz üzerine serbest bırakılmışlardı. Olayın ardından Bingöl Cumhuriyet Başavcılığı yürüttüğü soruşturmada 8 uzman çavuşun cinsel istimara karıştığını belirterek, bir uzman çavuşun tutuklanmasına karar vermişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de dün sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı duyuruda 8 uzman çavuşun, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiğini duyurmuştu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı da küçük kıza cinsel istismarla suçlanan 8 uzman çavuş hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak, iddianeme hazırladı, ardından da dosyayı Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemece kabul edilen iddianamede 8 uzman çavuş hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, "müstehcenlik" suçlamasıyla 3 yıldan 15 yıla varan değişik hapis cezaları istendi.

Cinsel istismara uğrayan E.A.'nın avukatı Canan Çakabey, bu gelişmeler üzerine bugün yaptığı basın toplantısında, uzman çavuşların görevlerine son verilmesini, "çok önemli bir gelişme" olarak değerlendirdiklerini belirterek, sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin de Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Görevlerinden alınan uzman çavuşlar hakkında 19 Temmuz tarihinde dava açıldığını ve ilk duruşmanın da 3 Eylül'de görüleceğini belirten Çakabey, şunları söyledi:

"Adı geçen sanıkların görevden alınması bizi memnun etti. Savcılık makamınca iddianame hazırlanıp, dava açıldıktan sonra Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar verdi. Ve biz de tekziple birlikte tutuksuz yargılanan bu kişilerin, tutuklu yargılanması talebinde bulunduk. Ancak tekzip talebimiz reddedildi. Gerekçe olarak da sanıkların kaçacak herhangi bir bulgunun olmayışı gösterildi. Biz tutuklama talebimizi sürekli bildireceğiz. 19 Temmuz'da dosyanın tensibi hazırlandı, dolayısıyla 19 Temmuz'da da dava açıldı. İlk duruşma da 3 Eylül'de görülecek. Biz tutuklama talebinde bulunduğumuz zaman, sanıkların görevden uzaklaştırıldığını açıkçası bilmiyorduk. O zaman mı görevden uzaklaştırdılar, yoksa sonradan mı oldu? Onu bilmiyoruz ama biz sonraki tutuklama talebimizde bunları gerekçe olarak göstereceğiz. Bize göre çok önemli bir gerekçedir. Kaçma ihtimalleri artık maddi bir olguyla desteklenmiştir. Biliyorsunuz daha önce bölge barolarıyla birlikte basın açıklaması yaparak, müdahillik taleplerini bildirmişlerdi. Onun haricinde Türkiye'nin bir çok illerinde baroların çocuk hakları ve kadın hakları komisyonları dosyaya müdahil olmak için bizimle irtibata geçti büyük ihtimalle birkaç komisyonla dosyaya devam edeceğiz. Ama mahkeme bu talebimizi kabul eder mi, etmez mi? Bunu sonraki süreçte göreceğiz."