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Dünya

37 öğrencisine tecavüz eden öğretmen 555 yıl hapis cezası alabilir

ABD'de 30 yaşındaki öğretmen Jennifer Christine Fichter, öğrencilerine tecavüzden 555 yıl hapis cezası alabilir

09 Nisan 2015 21:59

ABD'de 30 yaşındaki İngilizce öğretmeni Jennifer Christine Fichter‘in 37 küçük yaştaki çocuğa tecavüz suçlamasından, her tecavüz için 15 yıl hapis cezası alırsa, toplam 555 yıl hapse mahkûm edilebilir.

Alman Bild gazetesinin haberinde, Lakeland’daki Central Florida Aerospace Academy'de görev yapan Fichter’in bir yıl önce en az üç erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için görevine son verildiği hatırlatıldı. 17 yaşındaki bir öğrenci verdiği ifadede ilişkilerinin  Kasım 2013’de başladığını söylerken “Hep arabaya gider, orada yapardık“ dedi. Öğrenci, en az 20-30 kez öğretmeniyle beraber olduğunu ifadesinde söyledi. Öğrencilerinden hamile kalan öğretmenin, çocuğu da aldırdığı iddianamede yer aldı.

DHA'da yer alan habere göre, 17 yaşındaki öğrencinin ailesinin ilişkiyi fark etmesiyle ortaya çıkan tecavüz olayı, diğer kurbanların polise baş vurmasıyla büyüdü. 30 yaşındaki kadın  öğretmenin ömür boyu hapis cezası alması tehlikesi olduğuna dikkati çekilerek, mahkeme kararının 2 Temmuz’da açıklanacağı belirtildi.

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