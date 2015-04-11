Adana'da minibüste tecavüz girişimi!

Mersin’de Özgecan Aslan’ın vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından, bu kez Adana’da bir minibüs şoförü, genç bir kıza tecavüz girişiminde bulundu.

Merkez Çukurova ilçesinde ismi açıklanmayan 17 yaşındaki kız, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse bindi.



Son durağa yaklaşırken genç kız haricindeki diğer yolcular araçtan indi, sürücü ise Kurttepe Mahallesi'ndeki son durağı geçerek yola devam etti.



Bir süre sonra kimsenin olmadığı alanda minibüsü durduran sürücü, araçta genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulundu. Kendisine direnen genç kızı araçtan indiren şoför, olay yerinden kaçtı.

Genç kızın durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, şüpheli minibüs sürücüsü Ali C'yi (25) yakaladı.



Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan evli ve 1 çocuk babası zanlı Ali C. sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Zanlının yüzünde tırnak izleri olduğu görüldü.



Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, cezaevine kondu.