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Bilim / Teknoloji

Facebook'a beğenmeme tuşu mu geliyor?

Facebook eski, CTO'su Bret Taylor Facebook'a 'beğenmeme' tuşunun getirilmesinin kullanıcılar açısından birçok olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi

22 Ekim 2014 17:17

Facebook'un 'beğen' düğmesinin mucidi ve eski CTO'su Bret Taylor Facebook'a beğen tuşunu eklemeden önce çok kez görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Facebook'ta 'beğenmeme' tuşu getirilme düşüncesi hakkında böylesine olumsuz bir düğmenin sosyal ağda "birçok talihsiz sonucu" olabileceğini belirtti.

 

Beğen tuşu anlatılmak isteneni karşılıyor

 

chip.com.tr'nin haberine göre, Taylor, beğen düğmesini eklemelerinin nedeni hakkında, "Düğmeyi sunmamızın ilk nedenlerinden bir tanesi, insanların çoğu zaman bir şeyi onaylamak istemeleri ancak bu konuda söyleyecek bir şeylerinin olmamasıydı. Ve birçok yorum, "wow", "cool" gibi tek kelimeden oluşuyordu. Bu yüzden beğen düğmesi, tek bir tıklamayla aynısını yapmanızı sağladı. Düğmenin sadece "beğenmek" hissini sunmadığını söyleyebiliriz" dedi.

 

'Beğenmeme düğmesi birçok olumsuzluk getirebilir'

 

Taylor, "beğenme" düğmesinin beğen düğmesi gibi aynı şekilde işlemeyeceğini, aksine beraberinde bolca olumsuzluk getirebileceğini söylüyor. Eski CTO, "Bir şeyi beğenmiyorsak, onun hakkında muhtemelen söyleyeceğimiz birkaç kelime olduğunu ve dolayısıyla beğenmediğimiz gönderiler için bir yorum yazmamız gerektiğini düşünüyor" açıklamalarında bulundu.

 

 

 

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