Facebook ve Apple'dan kadın çalışanlarına 'yumurta dondurma' ödemesi

Küresel uygulama pazarının yüzde 65'ine sahip olan dev teknoloji şirketi Apple ve sosyal medya devi Facebook, kadın çalışanlarının yumurtalarını dondurma ücretini karşılamaya başlayacağını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, NBC'ye konuşan avukat Brigitte Adams, kadın çalışanların için kariyer ve çocuk konusunda seçim yapmalarının zor bir süreç olduğunu ve büyük şirketlerin bu konularda kadınlara teklif getirebildiğini söyledi.

20 bin doların altındaki ücretler karşılanacak

Yumurta dondurma uygulaması, ABD 'de 10 bin dolara mal oluyor ve düzenli olarak her ay 500 dolar ödemek gerekiyor. Bu uygulamayla, şirketler çalışanlarından maksimum verim almayı hedefliyor.

Apple ve Facebook, 20 bin doların altındaki bütün uygulamaları karşılayacağını duyurdu. Facebook kadın çalışanlarına bu imkanı hemen sunarken, Apple yılbaşından itibaren uygulamayı başlatmayı planlıyor.



Uygulama tartışma yarattı

Çalışanlara bir tercih olarak sunulan bu uygulamanın etik, dini ve örgütsel yaşamda ne gibi sonuçlar doğurabileceği, çocuk sahibi olmanın kişisel bir hak olduğu düşünülürse; bu gibi kararların çalışma hayatını nasıl etkileyeceği sosyal medya da dahil olmak üzere bir çok platformda kadınlar arasında tartışılıyor.

Birce Bora’nın Hürriyet’teki haberine göre, birçok kadın hakları savunucusu karara destek vererek, “yumurta dondurma ödemesi”nin kadınların kariyerlerinin en önemli yıllarında doğum iznine çıkıp, erkek meslektaşlarının gerisinde kalmalarını engelleyeceğini söyledi.

Ancak uygulamayı eleştirenler, böyle bir seçeneğin varlığının genç yaşta bebek sahibi olmak isteyen kadınlar üzerinde baskı yaratacağını ve onlara “doğum iznine çıkmanın kabul edilemez olduğu” mesajını vereceğini belirtti.



