Facebook patronu Zuckerberg: Bağlantısallık zengin ve güçlü kişilerin ayrıcalığı olamayacak

Facebook'un 30 yaşındaki kurucusu Mark Zuckerberg, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen "Internet.org" zirvesinin açılışında yaptığı konuşmasında, internet erişiminin, kendi nesillerinin başlıca mücadele alanlarından biri olduğunu belirterek, "Herkes için işleyen bir internetin oluşturulmasına yardım etmek istiyoruz" dedi.

Hindistan'da bir milyardan fazla kişinin, internete bağlanmadığına dikkati çeken Zuckerberg, bağlantısallığın zengin ve güçlü kişilerin ayrıcalığı olamayacağını belirterek, "Bu, herkesin paylaştığı bir şey, herkes için bir fırsat olmalıdır" diye konuştu.

Internet.org, dünya nüfusunun internet erişimine sahip olmayan üçte ikisine, bu imkanı sağlamak için çalışan uzamanlar, kar amacı gütmeyen örgütler ve teknoloji liderlerinin katılımıyla, Facebook'un önderliğinde yürütülen küresel bir ortaklık.