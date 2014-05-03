İran 'Mark Zuckerberg Siyonist' dedi, WhatsApp'ı yasakladı

İran, yasadışı içerik barındırdığı ve ABD'ye istihbarat sağladığı gerekçesi ile popüler kısa mesaj servisi Whatsapp'a erişim engeli getirdi. İnternet suçlarından sorumlu dairenin başkanı Abdulsamed Hurremabadi, WhatsApp’ın bir diğer sosyal medya ağı olan Facebook tarafından satın alınmasını karara gerekçe olarak gösterdi. Hurremabadi, Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in ‘Amerikalı bir siyonist’ olduğunu iddia edip WhatsApp yasağını savundu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi ise yasağa karşı çıkıyor.

Radikal’de yer alan habere göre, İran, dünyaca ünlü kısa mesaj servisi Whatsapp’ı yasakladı. İran başsavcılığı, 'suç içeriğinin tespiti' üzerine açılan davada Whatsapp’ın yasaklandığını duyurdu.

İnternet suçlarından sorumlu dairenin başkanı Abdulsamed Hurremabadi, WhatsApp’ın bir diğer sosyal medya ağı olan Facebook tarafından satın alınmasını karara gerekçe olarak gösterdi. Hurremabadi, Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in ‘Amerikalı bir siyonist’ olduğunu iddia edip WhatsApp yasağını savundu.

İletişim Bakanı Mahmud Mehr ise “Hükümet WhatsApp’ın kapatılmasına kesinlikle karşıdır” dedi. Resmi haber ajansı İRNA’ya konuşan Mehr, hükümetin sansüre karşı olduğunu da savundu.

Abdulsamed Hurremabadi’nin sözleri ise geçen yıl seçilen yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi zor durumda bırakıyor. Batı dünyasında da ‘reformcu’ olarak da kabul edilen Ruhani, internet sansürüne karşı politika yürüteceğini söylemiş ve İranlıların sosyal medya ağlarına sorunsuz bir şekilde erişebileceğini vaat etmişti.

Ancak Ruhani’nin vaatlerine rağmen sosyal medya ağları İran’daki yerleşik otoritelerce ' ABD ’nin istihbarat ağı' olarak görülüyor. Whatsapp üzerinden başlayan tartışma, İran’daki yerleşik devlet düzeni ile reformcu iktidarı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Hurremabadi, Whatsapp’la birlikte şu an herhangi bir siteyi yasaklamayı düşünmediklerini ancak ileride duruma bağlı olarak başka sitelerin de yasaklanabileceğini duyurdu. Ruhani’nin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.