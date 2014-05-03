T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İran 'Mark Zuckerberg Siyonist' dedi, WhatsApp'ı yasakladı

İran'da WhatsApp'a yasak getirilmesi, reform sözü veren Cumhurbaşkanı Ruhani’yi zor durumda bıraktı

03 Mayıs 2014 19:43

İran, yasadışı içerik barındırdığı ve ABD'ye istihbarat sağladığı gerekçesi ile popüler kısa mesaj servisi Whatsapp'a erişim engeli getirdi. İnternet suçlarından sorumlu dairenin başkanı Abdulsamed Hurremabadi, WhatsApp’ın bir diğer sosyal medya ağı olan Facebook tarafından satın alınmasını karara gerekçe olarak gösterdi. Hurremabadi, Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in ‘Amerikalı bir siyonist’ olduğunu iddia edip WhatsApp yasağını savundu.  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi ise yasağa karşı çıkıyor.

Radikal’de yer alan habere göre, İran, dünyaca ünlü kısa mesaj servisi Whatsapp’ı yasakladı. İran başsavcılığı, 'suç içeriğinin tespiti' üzerine açılan davada Whatsapp’ın yasaklandığını duyurdu.

İnternet suçlarından sorumlu dairenin başkanı Abdulsamed Hurremabadi, WhatsApp’ın bir diğer sosyal medya ağı olan Facebook tarafından satın alınmasını karara gerekçe olarak gösterdi. Hurremabadi, Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in ‘Amerikalı bir siyonist’ olduğunu iddia edip WhatsApp yasağını savundu.

İletişim Bakanı Mahmud Mehr ise “Hükümet WhatsApp’ın kapatılmasına kesinlikle karşıdır” dedi. Resmi haber ajansı İRNA’ya konuşan Mehr, hükümetin sansüre karşı olduğunu da savundu.

Abdulsamed Hurremabadi’nin sözleri ise geçen yıl seçilen yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi zor durumda bırakıyor. Batı dünyasında da ‘reformcu’ olarak da kabul edilen Ruhani, internet sansürüne karşı politika yürüteceğini söylemiş ve İranlıların sosyal medya ağlarına sorunsuz bir şekilde erişebileceğini vaat etmişti.

Ancak Ruhani’nin vaatlerine rağmen sosyal medya ağları İran’daki yerleşik otoritelerce ' ABD ’nin istihbarat ağı' olarak görülüyor. Whatsapp üzerinden başlayan tartışma, İran’daki yerleşik devlet düzeni ile reformcu iktidarı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Hurremabadi, Whatsapp’la birlikte şu an herhangi bir siteyi yasaklamayı düşünmediklerini ancak ileride duruma bağlı olarak başka sitelerin de yasaklanabileceğini duyurdu. Ruhani’nin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

 

ETİKETLER

iranwhatsappfacebookmark zuckerbergsiyonistabdhasan ruhaniyasakhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24