Mark Zuckerberg'in istifası isteniyor

Şirketin yatırımcıları hisse senetlerindeki değerin yarıya indiğini görünce harekete geçti. Zuckerberg’ten CEO’luğu daha deneyimli ellere bırakması talep edildi.

Toplantıların çoğuna spor ayakkabı ve tişörtle katılan Zuckerberg’in fazla ciddiye alınmadığını söyleyen Chicagolu analist David Futrelle, “İyi bir hayalci olmak, her zaman iyi bir CEO olmayı gerektirmiyor. Şirketin iyiliği için yatırımcıların beklentileri üst düzeyde karşılanmalı” dedi.

Zuckerberg ise Wall Street’in planlarını izlemek gibi bir kaygısı olmadığını, kendisinin uzun vadeli, akılcı programına devam edeceğini açıkladı.

Google’da da benzer bir durum yaşanmış, Google’ın kurucularından biri olan Larry Page, üç sene yönetimde kaldıktan sonra görevini Eric Schmidt’e teslim etmişti. Bu sayede firmanın başarısında ciddi bir artış sağlanmıştı. Twitter’ın kurucuları da, Google’ın yaptığına benzer bir strateji izleyerek, 2 sene önce Dick Costolo’yu müdürlüğe getirdi. Şirket 500 milyonun üstünde takipçiye sahip oldu.

Fakat istisnalar da var. Dünyanın en büyük online satış portalı Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos sadece şirketin yöneticisi olarak kalmadı, aynı zamanda ürünlerin ve servislerin tanıtım yüzü oldu. Ancak Bezos’un daha önceden birkaç Wall Street şirketinde çalışmış olması, Harvard Üniversitesi’nin yurt odasında şirketini kuran Zuckerberg’den daha deneyimli kılıyor.

Kararlardan tamamen uzak kalması zaten beklenmeyen Zuckerberg’den asıl istenen ise tamamen stratejiye odaklanması ve bütün dikkatini yaratıcılığına vermesi.