Dünyanın en sevilen patronu Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Marc Zuckerberg, Glasdoor şirketinin yaptığı ankete göre dünyada çalışanları tarafından en çok sevilen CEO’su. Çalışanlarından yüzde 99’unun takdirini kazanan genç CEO’nun bu başarısının sırrını ise Amir Memon isimli bir çalışanı açıkladı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Memon, Business Insider haber sitesinde yayınlanan makalesinde neden Zuckerberg’i sevdiklerini anlattı. İşte Memon’un ağzından dünyanın en çok sevilen patronunun dokuz sırrı:

* Hikâye: Sadece yurt odasında yaptığı site ile birçok engeli aşarak milyarlarca kullanıcısı olan ve değeri milyar dolarlarla ölçülen bir şirket yarattı.

* Prensipler: Dünyayı ‘daha açık ve daha birbirine bağlı’ bir hale getirmeye kendini adamış bir insan. Bu uğurda yatırım yapma konusunda tereddüt etmiyor.

* Yürek: 2013 yılındaki en büyük bağışları gerçekleştiren isim oldu. Bununla beraber, internet bağlantısı olmayan bölgelere düşük maliyetli internet erişimi sağlamayı hedefleyen Internet.org ortaklığının sıkı bir destekçisi. Dünyayı değiştirmek istediğine inandırıyor.

* Cesaret: Bir mesajlaşma uygulamasını 19 milyar dolara satın alabilecek kadar cesaretli. Korkusuzluğu diğer büyük teknoloji firmalarının CEO’ları tarafından dahi kabul ediliyor.

* Bilgelik: Konuştuğunda çalışanlarını büyülemeyi başarıyor. Doğru stratejik hareketleri yapma kabiliyetine sahip ve bu hareketlerin sebeplerini anlattığında herşey bir mantığa oturuyor. Hatalar yapılmış olsa da, o an için en doğru karar mutlaka veriliyor.

* Güven: Bütün kararları kendisi almıyor. Çalışanlarının Facebook’un iyiliği için karar almasına izin veriyor ve güveniyor. Bu durum çoğu kurumsal firmada gerçekleşmiyor. Karar almada, yöneticiler ve firmanın tabanı arasındaki dengeyi iyi kuruyor.

* Karakter: Tişört ve kot pantolon giyiyor. Tevazu ile konuşuyor ve yaklaşmak için çekince duyulmuyor.

* İş: Facebook geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 70 daha fazla gelir elde etti.

* Bedava yemek ve ikramiyeler: İstediği an kesebilecek olmasına rağmen bu ödülleri kesmiyor.