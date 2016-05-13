Fabrika işçiliğinden Premier Lig’de yılın futbolcusu ödülüne; Jamie Vardy
Vardy attığı 24 golle, Leicester City'nin tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşamasında etkili rol oynadı
13 Mayıs 2016 17:39
Leicester City'nin 10 yıl önce fabrikada işçi olarak çalışan yıldızı JamieVardy, Ada'da yılın futbolcusu seçildi. 29 yaşındaki forvet attığı 24 golle, Leicester City'nin bu sezon tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşamasında etkili rol oynadı.
Ligde üst üste 11 maçta gol atarak, RuudvanNistelrooy'un 10 maçlık rekorunu geçen Vardy, İngiltere'de futbol yazarlarının seçtiği "Yılın futbolcusu" ödülünü aldı.
132 yıllık tarihinde ilk şampiyonluk
İki sezon önce Premier Lig'e yükselen Leicester City, 132 yıllık tarihinde büyük bir zafere imza atarak sezonu şampiyonlukla tamamladı.
Leicester City'nin 10 yıl önce fabrikada işçi olarak çalışan yıldızı Vardy'nin be sezonki performansı: