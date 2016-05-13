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Spor

Fabrika işçiliğinden Premier Lig’de yılın futbolcusu ödülüne; Jamie Vardy

Vardy attığı 24 golle, Leicester City'nin tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşamasında etkili rol oynadı

13 Mayıs 2016 17:39

Leicester City'nin 10 yıl önce fabrikada işçi olarak çalışan yıldızı Jamie Vardy, Ada'da yılın futbolcusu seçildi. 29 yaşındaki forvet attığı 24 golle, Leicester City'nin bu sezon tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşamasında etkili rol oynadı.

Ligde üst üste 11 maçta gol atarak, Ruud van Nistelrooy'un 10 maçlık rekorunu geçen Vardy, İngiltere'de futbol yazarlarının seçtiği "Yılın futbolcusu" ödülünü aldı.

 

132 yıllık tarihinde ilk şampiyonluk

 

İki sezon önce Premier Lig'e yükselen Leicester City, 132 yıllık tarihinde büyük bir zafere imza atarak sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Leicester City'nin 10 yıl önce fabrikada işçi olarak çalışan yıldızı Vardy'nin be sezonki performansı:

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