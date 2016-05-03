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Spor

Premier Lig'te tarih yeniden yazıldı; Leicester City şampiyon!

Leicester City, en yakın takipçisi Tottenham'ın Chelsea ile 2 - 2 berabere kalmasının ardından bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

03 Mayıs 2016 02:57

İngiltere Premier Lig'te Leicester City en yakın takipçisi Tottenham'ın Chelsea ile 2-2 berabere kalmasının ardından bitime iki hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti. 

İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin başında olduğu takım, 38 haftalık maratonda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, sezon boyunca Jamie Vardy, Riyad Mahrez gibi oyuncular üst düzey performanslarıyla lige damgasını vurmuştu.

Leicester City'in sol beki Christian Fuchs Tottenham - Chelsea maçının bitiminin ardından takım arkadaşlarının sevincini Twitter hesabından paylaştı:

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