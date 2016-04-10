Leicester City İngiltere'de şampiyonluğa gidiyor

Deplasmanda Sunderland'i tek golle geçen Leicester, bitime 5 hafta kala kritik bir dönemeci daha geçti.

Premier League'in 33. haftasında Leicester City, deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren gol 66 ve 90+5. dakikada Jamie Vardy'den geldi. Ligde son golünü 14 Şubat'taArsenal'a penaltıdan atan Vardy, yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı. 6 maçlık gol hasretini sonlandıran golcü oyuncu, Gary Lineker'in 24 gol attığı 1984-1985 sezonundan sonra Leicester City formasıyla bir sezonda 20 gol barajını aşan ilk isim oldu.

Eurosport'taki habere göre, tarihinde ilk kez üst üste 5 Premier League maçında kalesini gole kapatan Leicester, bu sezon ligde 57 kez gol sevinci yaşadı ve şimdiden kulüp rekorunu kırdı. Daha önceki rekor, 1999/2000 sezonunda atılan 55 golle kırılmıştı.

Puanını 72'ye çıkaran Leicester, bir maç fazlasıyla en yakın rakibi Tottenham'la arasındaki puan farkını 10'a çıkardı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Sunderland ise 27 puanla 18. sırada yer alıyor.