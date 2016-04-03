Leicester City adım adım şampiyonluğa...

Premier Lig'in 32. haftasında Southampton'ı konuk eden lider Leicester, kaptan Morgan'ın golüyle 1-0 kazandı ve Tottenham ile olan puan farkını 7'ye çıkardı.

38. dakikada Fuchs'un ortasında sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Morgan takımını 1-0 öne geçirdi ve kalan dakikalarda avantajını koruyan Leicester City, son 5 haftada 13. puanını aldı.

Eurosport'taki habere göre, Claudio Ranieri'nin öğrencileri son 5 galibiyetini de 1-0'lık skorla aldı.

Savunma sanatı

Lider Leicester, ligdeki son 15 maçının 14'ünde ilk yarılarda kalesini gole kapayarak neden şampiyonluğa koştuğunu gözler önüne serdi.