Leicester City'nin şampiyonluğuna bahis oynayan Tom Hanks 500 bin sterlin kazandı

Sezon başında 'Tilkiler' olarak bilinen Leicester City'nin İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğuna 100 sterlin bahis oynayan ABD'li aktör, kuponundan 500 bin sterlin (2 milyon 62 bin lira) kazandı

Premier Lig'de sezon başında 1'e 5 bin bahis oranı bulunan Leicester City'nin, Tottenham Hotspur'un deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kalmasıylasezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Tom Hanks'e küçük çaplı bir servet kazandırdı.

Kariyerinde 2 Oscar ödülü bulunan ABD'li aktör, bu sezon küme düşmesi kesinleşen Aston Villa taraftarı olmasına rağmen sezon başında Leicester City'nin şampiyonluğuna 100 sterlin bahis oynadığını daha önceden açıklamıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ülkede 47 kişinin Leicester City'nin şampiyonluğu adına sezon başında bahis oynadığı ve şirketlerin, tarihinin en zararlı sezonlarından birisini geçirdiği vurgulanıyor. Bahis şirketlerinin kuponu tutturanlara toplamda 25 milyon sterlin ödeme yaparak tek bahis oynanan müsabakalarda, İngiltere spor tarihinin en büyük zararını yaptığı iddia ediliyor.