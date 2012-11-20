Evren ve Şahinkaya ilk kez ifade verecek

12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, sanık sandalyeleri ilk kez dolacak.

12 Eylül davasının tarihi duruşması için geri sayım başladı. Davanın sıra dışı 7. duruşması bugün yapılacak.

Bundan önceki 6 duruşmaya sağlık durumları nedeniyle katılamayan sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın ifadeleri, ilk kez telekonferans yöntemiyle alınacak.

Bunun için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda teknik bir altyapı oluşturuldu.



Mahkeme salonuna ilişkin ayrıntılar şöyle:

— Mahkemesi salonuna kameraların yanı sıra 4 adet 106 ekran monitör yerleştirildi.

— Hakimler, sanık saldayelerinin üzerine monte edilen ekrandan sorgulama yapacak.

— Duruşma salonundaki izleyiciler ve avukatlar da sorguyu bu monitörlerden izleyecek.



— Canlı yayın için Evren ve Şahinkaya'nın tedavi gördüğü Ankara ve İstanbul GATA'da da hazırlık yapıldı. Eş zamanlı sorgu için hastanelere de kameralar kondu.

— Sorgu sırasında Evren ve Şahinkaya'nın yanında birer yazıcı ile süreci kontrol altında tutacak birer yedek hakim bulunacak. Görüntüler, mahkeme kalemince daha sonra yazılı tutanağa dönüştürülecek.

— Duruşmada önce 80 sayfalık 12 Eylül iddianamesi sanıklara okunacak. Bu işlem tamamlandıktan sonra Evren ve Şahinkaya, darbe iddialarına ilişkin ilk savunmalarını yapacak.

— Avukatlar, savcı ve mahkeme heyeti sanıklara telekonferans aracılığıyla çarpaz sorgu yapabilecek.

— Duruşmayı sınırlı sayıda gazeteci ve izleyici takip edebilecek. Cep telefonu, kamera ve görüntü kaydedici cihazlar salona alınmayacak.

— Yargılamaya salı, çarşamba ve perşembe günleri devam edilecek. (NTV)