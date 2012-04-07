Kenan Evren: Ölseydim de bugünleri görmeseydim

GATA'da tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in yakınlarına 'Keşke Allah bu kadar yaşatmasaydı. Ölseydim de bugünleri görmeseydim' dediği öğrenildi.

Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesindeki haberine göre, 12 Eylül 1980 darbesinin Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya ile yargılandığı davadaki gelişmeleri televizyondan izliyor. Evren, müdahil avukatlarının "Sanıklar kafese konulup yargılansın" sözlerinden hayli etkilenmiş. Bu sözler üzerine Evren yakınlarına, "Çok yaşamak da iyi değil. Keşke Allah bu kadar yaşatmasaydı. Ölseydim de bugünleri görmeseydim. Çok yaşamak iyi değil" dedeği iddia edildi.



Evren'in sağlık durumu nasıl?



Kenan Evren sağlık sorunları nedeniyle üç yıldır Ankara Gazi Orduevi bünyesinde bulunan konutta ikamet ediyor. Kenan Evren'in en büyük yardımcısı ise Mihriban hemşire. Yıllardır Evren'in yanında görev yapan Mihriban hemşire, onun sağlık durumunu da en yakından bilen birisi. Evren'in kemik erimesinden dolayı sık sık düştüğünü ve kırıklar oluştuğunu belirten hastane yetkilileri, Evren'in sağlık durumunu şöyle anlattılar: "Kenan Evren 7 yıl önce bağırsak tıkanması nedeniyle hastanemizde büyük bir ameliyat geçirdi. Bağırsaklarının önemli bir bölümü alındı. Önceki yıl da yine sağlık sorunları nedeniyle bağırsaklarının yine bir kısmı alındı. Bağırsakları olmadığından devamlı sindirim sistemi rahatsızlığı var. Buna bağlı olarak tansiyon düşüklüğü, beslenme güçlüğü yaşıyor. Kemiklerinin de yaşlılığa bağlı olarak direnci azalmış durumda. Bu yüzden düşmemesi gerekiyor. Kalp damarında stent var. Beyne giden ana damarlardan birisinde kireçlenme var. Bu durum Evren'in ayağa kalktığında düşmesine ve bayılmasına neden oluyor. Yürümeye bile takati kalmıyor."



İfade için telefonla çağrılmış



Evren'in ifadesinin alınması için başlangıçta C. Savcısı tarafından ifadeye telefonla adliyeye çağrıldığı öğrenildi. Ancak, Evren'in yanında bulunan bir görevli "Savcım, Cumhurbaşkanlığı yapmış olan, üstelik yürümekte bile zorlanan bir kişinin adliyeye çağrılmasını takdirinize bırakıyorum. Evinde ifade alırsanız kendisi de memnun olur" dedi. Bunun üzerine C.Savcısı Evren'i adliyeye getirmedi, ifade için evine gitti.



Evren'i kahreden sözler



Hakkında açılan dava ile ilgili olarak basma açıklama yapmak istemeyen Kenan Evren, davanın gelişimini televizyon haberlerinden öğreniyor. Kendisiyle ilgili haberlere zaman zaman öfkelenen Evren, özellikle "Kafese konulup yargılansın" sözüne isyan etti. Geçmişte kendisine yakın bazı isimlerin yorumları da Evren'i kızdırdı. Yanma, yazarların 12 Eylül harekatından sonra yazdıkları ve daha sonra yazdıklarını içeren kitabı getirten Evren, bunlarla ilgili pasajlar okudu. Evren'in genel sağlık durumunun iyi olmadığını, ancak güçlü bir hafızaya sahip olduğunu belirten bir yetkili, "Evren'in hesap vermek ten değil, yapılan hakaretlerden dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu" söyledi.



Evren'in Genelkurmay Başkanı olması



Darbenin lideri Evren'in, Genelkurmay Başkanlığı'na gelişinin de iyi bilinmediğini belirten, bir dönem çok yakınında olan bir isim, şunları anlattı: "Kenan Evren, emekliliğe hazırlanıp Narlıdere'de bir ev almıştı. Onu yerleştiriyordu Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 1. Ordu Komutanı Orgeneral Adnan Ersöz'ün, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Şükrü Olcay'ın, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Fethi Esener'in isimleri geçiyordu. Fakat üçü birden 29 Ağustos'ta emekliye ayrıldı. Kadere bakın ki, sivil hayata uyum sağlamaya çalışan Kenan Evren, üç komutanın birden emekliye ayrılması nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. Ardından da Genelkurmay Başkanı oldu."