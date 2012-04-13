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Kenan Evren ve Çevik Bir’in kaderi yıllar sonra yine kesişti

28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çevik Bir, 12 Eylül darbesine ilişkin davada yargılanmasına başlanan Kenan Evren’in kaderi yine kesişti.

13 Nisan 2012 08:08

28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, 12 Eylül darbesine ilişkin davada yargılanmasına başlanan Kenan Evren’in en yakınındaki isimlerden biriydi.

Milliyet'in haberine göre, 28 Şubat sürecinde yargıya Genelkurmay Başkanı adına talimatlar gönderdiği, ordu içinde faaliyet gösteren “Batı Çalışma Grubu”nun başında olduğu iddia edilen ve “Demokrasiye balans ayarı yaptık” sözleri tarihe geçen Bir, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren tarafından Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Bir bu görevi sırasında 12 Eylül darbesinin hazırlıklarına da şahit oldu. Evren Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü’ne taşınınca, Bir de kendisiyle beraber gitti. Çankaya Köşkü’nde Başyaver sıfatıyla uzun süre Evren’in en yakınında oldu. 1981’de rütbesi albaylığa yükseltildi. Bir’i çok seven Evren de, yanından ayrılmaması için ilginç bir formül buldu.

Bir, “Devlet Başkanı Başyaverliği”nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı’na atandı. 1983’e kadar yaverlik ve komutanlığı birlikte yürüttü. Bir, tuğgeneral olunca Köşk’ten ayrılmak zorunda kaldı. Ancak Evren ile dostluğu hiç bitmedi. Fırsat buldukça Evren’i telefonla aradı ve ziyaret etti. 

 

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