Evren ve Şahinkaya komisyona gitmeyi ikinci kez reddetti

12 Eylül darbesiyle ilgili Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na ikinci kez çağrılan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya komisyona gitmeyeceklerini bildirdi. Komisyona gönderilen ret yazısında "Milli Güvenlik Konseyi'nin kurucu iktidar olarak 12 Eylül 1980'den geçerli yeni Türk toplum, hukuk, devlet düzenini oluşturmaya başladığı" belirtilerek, bu bağlamda anayasal organları oluşturduğunu kaydedildi.



TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun, 12 Eylül döneminin aydınlatılması için ikinci kez beyan vermeye davet ettiği Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, komisyona gitmeyeceklerini bildirdi.

Daha önce 12 Eylül döneminin aydınlatılması beyan vermeyi, haklarında açılan davanın halen görülmekte olması nedeniyle reddeden Evren ve Şahinkaya'ya, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu bir kez daha davette bulundu.

Evren ve Şahinkaya ise komisyona gitmeyi yine reddetti. Evren ve Şahinkaya'nın avukatlarının komisyona gönderdiği yazılı yanıtta, "Milli Güvenlik Konseyi'nin kurucu iktidar olarak 12 Eylül 1980'den geçerli yeni Türk toplum, hukuk, devlet düzenini oluşturmaya başladığı" belirtilerek, bu bağlamda anayasal organları oluşturduğunu kaydedildi.

Yanıtta, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurucu iktidarca oluşturulan anayasal organlarca 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hazırlanmış ve halk oyuyla yürürlüğe konulmuştur. Anayasal organların işlemleri Resmi Gazete'de yer almaktadır. Müvekkiller Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilgili hükümleri gereğince 12 Eylül 1980 tarihinden geçerli olarak kurulan anayasal düzeni kuran anayasal organlar olan Milli Güvenlik Konseyi Başkan ve Üyesi, Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi kişilerdir.

TBMM Araştırma Komisyonu, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98. maddesinde, Meclis araştırmasıyla yetkili kuruldur. Dolayısıyla 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3, 177, 11/1 maddeleri gereğince anayasal organlarda görev yapan müvekkiller, komisyonunuzun bilgisine başvurabileceği kişiler kapsamında değillerdir. Sunulan nedenlerle müvekkiller Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya'nın komisyonunuza beyanda bulunabilmelerinin mümkün olmadığını saygılarımızla beyan ederiz.''