T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evren ve Şahinkaya'nın savunmaları, sesli ve görüntülü sistemle alınacak

Evren ve Şahinkaya'nın, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına' çarptırılmaları talep ediliyor

18 Kasım 2012 13:28

12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına 20-22 Kasım'da devam edileceği bildirildi. Sanıkların duruşmadaki ifadeleri, mahkeme salonuna kurulan sesli ve görüntülü sistemlerle alınacak.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek duruşma, 20 Kasım'da saat 09.45'te başlayacak.

Sanıkların savunmalarını yaparken yanlarında birer naip hakim bulundurulacağı bildirildi.


İddianame


Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'in hazırladığı iddianamede, Evren ve Şahinkaya, ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya ve anayasa ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmek'' ile suçlanıyor.

Suç yerinin Ankara, tarihinin ise 2 Ocak-12 Eylül 1980 ila 6 Aralık 1983 arası gösterildiği iddianamede, Evren ve Şahinkaya'nın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ''devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler''e ilişkin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına'' çarptırılmaları talep ediliyor.

ETİKETLER

kenan evrenkemal çetintahsin şahinkayasavunmasanıkdarbe12 eylül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24