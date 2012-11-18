Evren ve Şahinkaya'nın savunmaları, sesli ve görüntülü sistemle alınacak

12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına 20-22 Kasım'da devam edileceği bildirildi. Sanıkların duruşmadaki ifadeleri, mahkeme salonuna kurulan sesli ve görüntülü sistemlerle alınacak.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek duruşma, 20 Kasım'da saat 09.45'te başlayacak.

Sanıkların savunmalarını yaparken yanlarında birer naip hakim bulundurulacağı bildirildi.



İddianame



Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'in hazırladığı iddianamede, Evren ve Şahinkaya, ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya ve anayasa ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmek'' ile suçlanıyor.

Suç yerinin Ankara, tarihinin ise 2 Ocak-12 Eylül 1980 ila 6 Aralık 1983 arası gösterildiği iddianamede, Evren ve Şahinkaya'nın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ''devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler''e ilişkin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına'' çarptırılmaları talep ediliyor.