EURO 2020 | Turnuvanın ikinci gününde neler oldu?

Galler ile İsviçre yenişemedi

2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) ikinci gününde ilk olarak Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'ndan Galler ve İsviçre karşı karşıya geldi. Takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçta açılış golü İsviçre'den geldi. 49. dakikada Shaqiri'nin ortasında kafayı vuran Embolo, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra baskısını artıran Galler, beraberlik golünü Moore ile buldu. Golcü oyuncu, 74'te Morrell'in ortasına iyi yükseldi ve durumu 1-1'e getirdi.

Galler, 16 Haziran'da Bakü'de Milli Takımımız ile karşılaşacak. İsviçre ise Roma'ya seyahat edecek ve İtalya'nın rakibi olacak.

Christian Eriksen korkuttu

Günün ikinci karşılaşması B Grubu açılış maçı olan Danimarka-Finlandıya'ydı. Finlandiya, Pohjanpalo'nun golüyle Danimarka'yı 1-0 yendi. Turnuvaya ilk kez katılan Finlandiya, ilk maçında 3 puan aldı. Maça Danimarkalı Christian Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu damgasını vurdu.

Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in fenalaşması, karşılaşmanın önüne geçti. Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekibinin müdahalesini endişeyle izledi. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

Belçika rahat kazandı

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ilk maçında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile karşılaştı.

Belçika, 10. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topla buluşan Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Rus file bekçisi Şunin, Thorgan Hazard'ın 34. dakikada ceza sahasının sol köşesinden uzak direğe doğru gönderdiği sert ortayı kontrol edemedi. Belçika, Meunier'nin önünde kalan topu ağlara göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı.

Lukaku 88. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Defansın arkasına koşu yapan Lukaku, pası aldıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği şutla Belçika'nın maçı 3-0 kazanmasını sağladı.

3 puanı 3 golle alan Belçika, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparken Rusya, ilk maçtan puansız ayrıldı.

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