Christian Eriksen baygınlık geçirdi; sahada kalp masajı yapıldı

29 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Bu esnada Eriksen'e sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı görüldü.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Danimarka'nın oyuncusu Christian Eriksen'in sağlığıyla ilgili yaşanan acil durum nedeniyle her iki takım ve maç yetkilileri ile bir kriz toplantısı yapıldı... Oyuncu hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu stabil" dedi.

Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in bilincinin yerinde olduğunu duyurdu. Eriksen'in menajeri Martin Schoots da "Eriksen'in bilinci açık ve konuşabiliyor" açıklamasını yaptı.