Christian Eriksen baygınlık geçirdi; sahada kalp masajı yapıldı

Danimarkalı milli futbolcu Christian Eriksen, Finlandiya karşılaşmasının 45. dakikasında fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık görevlileri, sahada kalp masajı yaparak oyuncuya müdahale etti. UEFA, Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı. Danimarka Futbol Federasyonu da, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu duyurdu.
Eriksen, Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan B Grubu maçının ilk yarısının sonlarına doğru taç çizgisine yakın bir noktada fenalaşarak kendini yere bıraktı.
29 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Bu esnada Eriksen'e sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı görüldü.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Danimarka'nın oyuncusu Christian Eriksen'in sağlığıyla ilgili yaşanan acil durum nedeniyle her iki takım ve maç yetkilileri ile bir kriz toplantısı yapıldı... Oyuncu hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu stabil" dedi.
Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in bilincinin yerinde olduğunu duyurdu. Eriksen'in menajeri Martin Schoots da "Eriksen'in bilinci açık ve konuşabiliyor" açıklamasını yaptı.
Oyuncular soyunma odasına gitti
Müdahale sürerken, Finlandiya oyuncuları soyunma odasına gitti. Eriksen de sonrasında sedyeyle sahadan çıkartıldı.
UEFA, Danimarka-Finlandiya maçının askıya alındığını açıklarken, bir süre sonra maçın 21.30'da devam edeceği açıklandı. Karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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