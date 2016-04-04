Ethem Sarısülük'ü öldüren polis Ahmet Şahbaz'ın duruşması 27 Haziran'a ertelendi

Ankara'da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili polis memuru Ahmet Şahbaz'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz, Elmadağ Asliye Ceza Mahkemesi’nden, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Mahkeme 'Olası kastla adam öldürme' suçundan yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tutuksuz yargılanmasının devamını hükmederek bir sonraki duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

Mahkeme salonunda taraf avukatları ve Ethem Sarısülük'ün yakınlarıyla birlikte, CHP milletvekilleri Şenal Sarıhan ile Gürsel Erol da izleyici olarak yer aldı. Mahkeme Başkanı, celse arasında görüntü kayıtlarını incelediklerini belirterek, "Atış anına ilişkin çok hızlı hareket edildiği için üçüncü atışın pozisyonunda bir fikir edinemedik. Bir görüntü kaydı net. Ancak üçüncü atışa ait fikir edinemedik." diye konuştu.



Bir müşteki avukatı, kasten öldürmenin söz konusu olduğunu belirterek sanığın tutuklanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, görüntü kayıtlarının netleştirilmesi ve fotoğraflanması gibi detaylandırma için ilgili birimlere yazı yazılmasına, sanık Şahbaz'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Duruşma, 27 Haziran'a ertelendi





Davayı gören Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a, "Haksız tahrik altında adam öldürmek" ve "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası vermişti.



Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı usulden bozmuştu. Daire, bazı tanıkların yargılama aşamasında dinlenmemesini, olayla ilgili temin edilen tüm görüntülerin mahkeme huzurunda izlenmesi gerekirken nerede izlendiği ve içeriği tutanaklardan anlaşılamayan görüntülerin hükme esas alınmasını bozma gerekçesi saymıştı.



Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının başvurusu doğrultusunda nakil talebini kabul etmiş ve davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı.