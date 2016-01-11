Ethem Sarısülük'ün katili Şahbaz, duruşmaya görüntülü katıldı; dava 4 Nisan'a ertelendi

Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında açılan dava, 4 Nisan tarihine ertelendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ankara'da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili polis memuru Ahmet Şahbaz'ın yargılanması, güvenlik gerekçesiyle alındığı Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, sanığın SEGBİS ile duruşmaya katılmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Kızılay Meydanı'nda yapılan protesto sırasında başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Sarısülük'ü vuran ve Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla adam öldürme' suçundan yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Ardından davanın güvenlik gerekçesiyle Aksaray'da görülmesine karar verildi, tutuklu olan polis memuru Şahbaz da tahliye oldu.

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşma nedeniyle, çevre illerden takviye olarak çevik kuvvet ekipleri geldi. Adliye çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İki adet TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) adliye önünde hazır bekletildi. Duruşmaya izlemeye gelen Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfı Sarısülük, kardeşleri İkrar, Cem ve Mustafa Sarısülük ve yaklaşık 30 kişilik grup, üst aramasından geçirildikten sonra adliyeye alındı.

Grup, adliye önünde 'Katillerden hesap sorduk, soracağız' slogan atarken, anne Sayfı Sarısülük, davanın Aksaray'a alınmasına tepki gösterdi.

Duruşmayı izlemeye gelen CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan da duruşmanın güvenlik gerekçesiyle Ankara'dan Aksaray'a alınmasına tepki gösterdi.

Davanın Aksaray'a alınmasının hukuka aykırı olduğunu belirten CHP'li Sarıhan, "Ankara'da güvenlik sağlanamıyordu da Aksaray'da mı sağlanacak? Her ilde farklı güvenlik durumları mı var? Bu da tartışmalı bir durum. Dava bütün kamuoyunu ilgilendiriyor. İzlemeye gelen çok kalabılık kesimler oldu. Salonunda yetersiz olduğunu öğrendik. Kamuoyunun dikkatinin çok yoğun olduğu bir davada en geniş salonda sürdürülmesi gerekir" dedi.

Necati Yılmaz da "Biz bugün güya başkentimizde, sanığın ve yakınlarının, zarar görenin veya duruşma izleyicilerinin Ankara'da güvenliğini sağlayamayıp, Aksaray'da sağlandığını iddia edilmesi gerçekten bizim zekamızla dalga geçmektir. Biz işin esasını biliyoruz. Bu dava, zarar görenler tarafından takip edilmesin ve bir süre sonra peşi bırakılsın ve bu işi yapanlar da daha az bir cezayla, mümkünse cezasız bir şekilde kurtarılsın, diye bu dava buraya taşındı. Ama şu bilinmelidir ki biz bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Katillerden ve katillere bu işi azmettirenlerden mutlaka ama mutlaka hesabını soracağız" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı.

Öldürülen Ethem Sarısülük'ün avukatı Murat Yılmaz, olay anıyla ilgili görüntülerin yeniden izlenmesini talep ederek, "Yargıtay, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde izlenen görüntüleri yok saymıştır. Yargıtay bu dosyayı ya okumadı, ya da başından attı. Talebimiz, bu görüntüler tekrar sizin huzurunuzda izlensin. Görüntüler bir bilirkişi tarafından temizlensin, yavaşlatılsın" dedi.

Mahkeme başkanı, SEGBİS ile katılan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a bir diyeceğinin olup olmadığını sordu. Şahbaz da Yargıtay'ın usulen bozma kararına uyulmasını talep etti.

Sayfı Sarısülük: Dilin kapansın

Bu sırada duruşmayı izleyen Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfı Sarısülük, "Dilin kapansın" diyerek SEGBİS ile duruşmaya katılan polis memuru Şahbaz'a, tepki gösterdi. Mahkeme başkanı da anne Sarısülük'ü uyardı.

Sarısülük'ün avukatlarından Kazım Bayraktar da sanık polis memuru Şahbaz'ın tahliye edilmesi kararını eleştirerek, "3 Eylül'de heyet toplandı, Ethem'in katilini salıverdi. Bu sanık, hakimler tarafından cezaevinden kaçırıldı. Sizin mahkemenizden de Şahbaz'ı serbest bırakan hakimler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum ve sanığın da tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Duruşmada, tutuksuz yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'ın avukatları, "Terörle mücadele eden askere ve polise hakeret ediliyor. Burada terör propagandası yapılıyor" dedi. Bunun üzerine Ethem Sarısülük'ün duruşmayı izleyen ailesi ve avukatları tepki gösterdi. Ardından Şahbaz'ın avukatı da "Davanın siyasallaşmamasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti iddia makamı olan Cumhuriyet Savcısı'na söz verdi. Cumhuriyet Savcısı'da, mağdur avukatlarının sanık Ahmet Şahbaz'ın, duruşmaya SEGBİS'le değil, duruşmanın görüldüğü salonda mahkemeye katılması yönünde talepte olduklarını belirterek, Şahbaz'a, duruşmaya nasıl katılmayı tercih ettiğini sordu. Şahbaz, bundan sonraki duruşmalara da yine SEGBİS'le katılmak istediğini söyledi.

Cumhuriyet Savcısı, tanıkların yeniden dinlenmesine yer olmadığına ve olay gününe ait görüntüler bizzat mahkeme tarafından incelenmesini talep etti.

Verilen kısa bir aranın ardından Mahkeme Başkanı Seyfullah Sarıgül, tanıkların yeniden dinlenmesine yer olmadığına, tanıklardan İsmail Kızılcam'ın, Ankara'da Gar önünde meydana gelen patlamada öldüğünü ve onun ölüm belgesinin dava dosyasına eklenmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Sarıgül, dava dosyasındaki olay günü görüntü kayıtlarının mahkemece izlenerek tutanak tutulmasını, bilirkişi raporlarının incelenmesini, hüküm vermeye elverişli olmaması halinde görüntülerin TRT veya belirlenen üniversitelere gönderilip işlem yapılmasına karar verdi.

Sarıgül, mağdur avukatlarının Ankara 6'ncı Ağır Ceza hakimleri için yaptıkları suç duyurusunun avukatların tarafından direk yapılabileceğini belirtti.

Mahkeme Başkanı Sarıgül, Sarısülük'ün avukatlarının sanık Ahmet Şahbaz'ın yeniden tutuklanması yönündeki talebin reddine ve karar verip, duruşmayı 4 Nisan tarihine erteledi.