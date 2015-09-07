T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ethem Sarısülük'ün babası: O polis tahliye edildi, oysa Cumhurbaşkanı'na hakaretten 3-5 yıl ceza veriliyor

'Gelsin devlet bana bu sözü söyledim diye soruşturma açsın'

07 Eylül 2015 00:40

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Kızılay Meydanı'nda Ethem Sarısülük'ün öldürülmesi davasında yargılanan polis Ahmet Şahbaz'ın Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla tahliye edilmesine babası Muzaffer Sarısülük, "Şimdi o polis tahliye edildi. Benim oğlum polise taş atmış. Oysa Cumhurbaşkanına hakaret etmekten 3-5 yıl ceza veriliyor. Bu polis ben öldükten sonra da yaşamaz. Gelsin devlet bana bu sözü söyledim diye soruşturma açsın" dedi.

Çorum Sungurlu İlçesi'nde bir barakada yaşam mücadelesi veren Muzaffer Sarısülük, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tahliye edilmesini tepkiyle karşıladı. Muzaffer Sarısülük, polis memurunun oğluna saldırmak için bilinçli olarak gösterinin olduğu alana geldiğini öne sürerek, şöyle dedi:

"Ethem oranın sembolü olduğu için Ethem'i yok etmek için gelmiştir. Onca polis orada görev yaparken, kasklı o polis oğlumun yanına kadar gelip onu yok etmiştir. Şimdi o polis tahliye edildi. Benim oğlum polise taş atmış. Oysa Cumhurbaşkanına hakaret etmekten 3-5 yıl ceza veriliyor. Bu polis ben öldükten sonra da yaşamaz. Gelsin devlet bana bu sözü söyledim diye soruşturma açsın."

ETİKETLER

muzaffersarısülükhabererdoğanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24