Ethem Sarısülük'ün babası: O polis tahliye edildi, oysa Cumhurbaşkanı'na hakaretten 3-5 yıl ceza veriliyor

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Kızılay Meydanı'nda Ethem Sarısülük'ün öldürülmesi davasında yargılanan polis Ahmet Şahbaz'ın Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla tahliye edilmesine babası Muzaffer Sarısülük, "Şimdi o polis tahliye edildi. Benim oğlum polise taş atmış. Oysa Cumhurbaşkanına hakaret etmekten 3-5 yıl ceza veriliyor. Bu polis ben öldükten sonra da yaşamaz. Gelsin devlet bana bu sözü söyledim diye soruşturma açsın" dedi.

Çorum Sungurlu İlçesi'nde bir barakada yaşam mücadelesi veren Muzaffer Sarısülük, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tahliye edilmesini tepkiyle karşıladı. Muzaffer Sarısülük, polis memurunun oğluna saldırmak için bilinçli olarak gösterinin olduğu alana geldiğini öne sürerek, şöyle dedi:

"Ethem oranın sembolü olduğu için Ethem'i yok etmek için gelmiştir. Onca polis orada görev yaparken, kasklı o polis oğlumun yanına kadar gelip onu yok etmiştir. Şimdi o polis tahliye edildi. Benim oğlum polise taş atmış. Oysa Cumhurbaşkanına hakaret etmekten 3-5 yıl ceza veriliyor. Bu polis ben öldükten sonra da yaşamaz. Gelsin devlet bana bu sözü söyledim diye soruşturma açsın."