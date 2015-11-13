Mahkemenin, Ethem Sarısülük’ün katili Ahmet Şahbaz’ın tahliyesinden haberi yok!

Aksaray’a gönderilen Ethem Sarısülük davasında, mahkemenin, sanık Ahmet Şahbaz’ın tahliye olmasına rağmen duruşma günü ifadesinin video konferans sistemi ile alınması için cezaevinin bulunduğu, Elmadağ Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazdığı ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, Yargıtay'ın usulden bozma kararından sonra güvenlik gerekçesiyle Aksaray’a gönderilen Ethem Sarısülük’ün öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşma tarihi belli oldu. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasını 11 Ocak’ta yapılmasına karar verdi.

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan protesto sırasında başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Sarısülük’ü vuran polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme, Şahbaz’a ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararından sonra yapacağı yargılama için yeni duruşma tarihi olarak 7 Eylül’ü 2015 tarihini belirledi.

Ancak Ankara Valiliği, 14 Ağustos günü, mahkemeye bir yazı göndererek, sanık Ahmet Şahbaz’ın, 7 Eylül’de yapılacak duruşmada ‘saldırıya uğrayabileceği, öldürüleceği’ uyarısı yaparak dosyanın başka bir yere gönderilmesini istedi.

Jet hızıyla bürokrasi

Valiliğin yazısı üzerine Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘geçici heyeti’ 14 Ağustos’ta toplanarak, dosyanın başka bir yere gönderilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurma kararı aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemenin verdiği kararı, aynı gün Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Adalet Bakanlığı’nın dosyayı ilettiği Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi de dosyanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’ne yollanmasına ve sanık Ahmet Şahbaz’ın tahliyesine karar verdi.

Tahliyeden haberi yok

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasının 11 Ocak 2016 tarihinde yapılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Ahmet Şahbaz’ın video konferans sistemi ile ifadesinin alınması için Elmadağ Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazısı yazdı. Mahkeme talimat yazısında, sanık Şahbaz’ın duruşma günü saat 10’da hazır edilmesi için “zorla getirme emri” ifadesini kullandı. Sanık Ahmet Şahbaz’ın tahliye edilmesine rağmen halen adresinin Elmadağ Cezaevi olarak görülmesi nedeniyle talimat yazısının Elmadağ Asliye Ceza Mahkemesine yazdığı anlaşıldı. Böylece Şahbaz’ın tahliye olduktan sonra yeni adresini mahkemeye bildirmediği de ortaya çıktı.