T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ethem Sarısülük'ün katili Ahmet Şahbaz tahliye edildi

Sarısülük'ün avukatı: Bu kararın anlamı polisin halka karşı her türlü şiddeti teşvik edici mahiyettedir

03 Eylül 2015 19:37

Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden EThem Sarısülük'ü vuran polis Ahmet Şahbaz, tahliye edildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Ethem Sarısülük Davası’nı katil polisin “can güvenliğini” gerekçe göstererek Aksaray’a nakletmesinin ardından kararı kayda giren Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararı uyarınca dava dosyasını Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi bu ara kararına bir alt madde de ekledi ve Ahmet Şahbaz’ın tahliyesine karar verdi.

Konuyla ilgili Ethem Sarısülük’ün avukatı Kazım Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu: “Şu yaşadığım süreç içinde bu tahliye kararının anlamı, polisin halka karşı her türlü şiddeti teşvik edici mahiyette bir karardır. Yargıtay'ın bozma kararında esasa girilmedi. Sadece bazı delillerin araştırılması üzerinde, usulden bir bozma kararı verdi. Bu bozma kararı çerçevesinde düşündüğümüzde mahkemenin daha önce verdiği hapis cezasının değişmesini gerektirecek yeni bir durum söz konusu değil. Yeni bir kanıt da söz konusu değil. Üstelik bozmadan sonra yapılması gereken yargılama yapılmadan böyle bir karar verilmiş olması biraz önce söylediğim düşünceyi teyit eder nitelikte” şeklinde konuştu.

Ahmet Şahbaz’ın avukatı Uğur Ceyhan da yaptığı açıklamada, Şahbaz’ın cezaevinde çıktığını belirterek, “Olması gereken de buydu. Mahkeme delillerin toplandığına karar vererek tahliye kararı verdi” dedi.

ETİKETLER

ahmet şahbazethem sarısülük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24