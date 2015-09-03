Ethem Sarısülük'ün katili Ahmet Şahbaz tahliye edildi

Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden EThem Sarısülük'ü vuran polis Ahmet Şahbaz, tahliye edildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Ethem Sarısülük Davası’nı katil polisin “can güvenliğini” gerekçe göstererek Aksaray’a nakletmesinin ardından kararı kayda giren Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararı uyarınca dava dosyasını Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi bu ara kararına bir alt madde de ekledi ve Ahmet Şahbaz’ın tahliyesine karar verdi.

Konuyla ilgili Ethem Sarısülük’ün avukatı Kazım Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu: “Şu yaşadığım süreç içinde bu tahliye kararının anlamı, polisin halka karşı her türlü şiddeti teşvik edici mahiyette bir karardır. Yargıtay'ın bozma kararında esasa girilmedi. Sadece bazı delillerin araştırılması üzerinde, usulden bir bozma kararı verdi. Bu bozma kararı çerçevesinde düşündüğümüzde mahkemenin daha önce verdiği hapis cezasının değişmesini gerektirecek yeni bir durum söz konusu değil. Yeni bir kanıt da söz konusu değil. Üstelik bozmadan sonra yapılması gereken yargılama yapılmadan böyle bir karar verilmiş olması biraz önce söylediğim düşünceyi teyit eder nitelikte” şeklinde konuştu.

Ahmet Şahbaz’ın avukatı Uğur Ceyhan da yaptığı açıklamada, Şahbaz’ın cezaevinde çıktığını belirterek, “Olması gereken de buydu. Mahkeme delillerin toplandığına karar vererek tahliye kararı verdi” dedi.