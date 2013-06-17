Ethem Sarısülük'ün cenazesi toprağa verildi

Ankara'daki Gezi Parkı'na ilişkin eylemlerde yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün cenazesi, Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Beydilli köyünde toprağa verildi.

Ankara'daki Gezi Parkı'na ilişkin eylemlerde yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün cenazesi, Çorum'da toprağa verildi.

Sarısülük'ün cenazesi, Ankara’daki törenlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından Çankaya Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla konvoy eşliğinde doğum yeri olan Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Beydilli köyüne getirildi.

Köy camisinin yanındaki boş alana getirilen cenaze, ailesi ve yakınlarından helallik alınmasının ardından götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ethem Sarısülük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Cenazeye katılanların, üzerinde Sarısülük'ün resminin bulunduğu tişörtler giydiği görüldü.

Ailesiyle beraber uzun süredir Ankara yaşayan Ethem Sarısülük’ün, 3 kardeşiyle Ostim Sanayi Sitesi’nde kendilerine ait demir atölyesinde çalıştığı öğrenildi.